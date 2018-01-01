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Лучани скаржаться на поганий стан дороги біля зупинки

Лучани скаржаться на поганий стан дороги біля зупинки
Лучанин нарікає на те, що після ремонту каналізації на вулиці Корольова потріскався асфальт.

Таку скаргу на порталі «Відкрите місто» залишив Василь Арсенюк.

«Після проведення ремонту каналізації та приходу весни пішохідна і проїзджі частини асфальтового покриття біля зупинки громадського транспорту по вул. Корольова (біля магазину «Грибочок») мають жахливий стан. Асфальт потріскався, а при ожеледиці чи після опадів з тріщин лізе бруд та витікає брудна вода, що псує взуття та одяг», - йдеться у повідомленні.

Цим питанням займеться Департамент житлово-комунального підприємства.
Лучани скаржаться на поганий стан дороги біля зупинки

Лучани скаржаться на поганий стан дороги біля зупинки

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Теги: ремонт дороги, каналізація, асфальт
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