Лучани скаржаться на поганий стан дороги біля зупинки





Таку скаргу на порталі «Відкрите місто» залишив Василь Арсенюк.



«Після проведення ремонту каналізації та приходу весни пішохідна і проїзджі частини асфальтового покриття біля зупинки громадського транспорту по вул. Корольова (біля магазину «Грибочок») мають жахливий стан. Асфальт потріскався, а при ожеледиці чи після опадів з тріщин лізе бруд та витікає брудна вода, що псує взуття та одяг», - йдеться у повідомленні.



Цим питанням займеться Департамент житлово-комунального підприємства.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин нарікає на те, що після ремонту каналізації на вулиці Корольова потріскався асфальт.Таку скаргу на порталі «Відкрите місто» залишив«Після проведення ремонту каналізації та приходу весни пішохідна і проїзджі частини асфальтового покриття біля зупинки громадського транспорту по вул. Корольова (біля магазину «Грибочок») мають жахливий стан. Асфальт потріскався, а при ожеледиці чи після опадів з тріщин лізе бруд та витікає брудна вода, що псує взуття та одяг», - йдеться у повідомленні.Цим питанням займеться Департамент житлово-комунального підприємства.

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