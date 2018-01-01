Лучани скаржаться на поганий стан дороги біля зупинки
Сьогодні, 13:04
Лучанин нарікає на те, що після ремонту каналізації на вулиці Корольова потріскався асфальт.
Таку скаргу на порталі «Відкрите місто» залишив Василь Арсенюк.
«Після проведення ремонту каналізації та приходу весни пішохідна і проїзджі частини асфальтового покриття біля зупинки громадського транспорту по вул. Корольова (біля магазину «Грибочок») мають жахливий стан. Асфальт потріскався, а при ожеледиці чи після опадів з тріщин лізе бруд та витікає брудна вода, що псує взуття та одяг», - йдеться у повідомленні.
Цим питанням займеться Департамент житлово-комунального підприємства.
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Таку скаргу на порталі «Відкрите місто» залишив Василь Арсенюк.
«Після проведення ремонту каналізації та приходу весни пішохідна і проїзджі частини асфальтового покриття біля зупинки громадського транспорту по вул. Корольова (біля магазину «Грибочок») мають жахливий стан. Асфальт потріскався, а при ожеледиці чи після опадів з тріщин лізе бруд та витікає брудна вода, що псує взуття та одяг», - йдеться у повідомленні.
Цим питанням займеться Департамент житлово-комунального підприємства.
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