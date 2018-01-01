Годинник за 144 тисячі та ВАЗ: що має депутат-«відкликанець» Євгеній Ткачук

Євгеній Ткачук, один із п’ятірки

Про це стало відомо з е-декларації посадовця.



у 2017 році Євгеній Ткачук отримав за основним місцем роботи (приватне підприємство «Автоцентр Плюс») 54688 грн. заробітної плати.



Його дохід від зайняття підприємницькою діяльністю становив 938343 грн. Крім того, від задекларував прибуток від відчуження нерухомого майна у сумі 99330 грн.



Дружина депутата Валентина Ткачук за підприємницьку діяльність отримала 617870 гривень доходу, ще 10320 гривень становили післяродові виплати.



Подружжя має чимало готівки. Зокрема у Євгенія Ткачука є 2881000 гривень, 77000 доларів та 17000 євро, а у його дружини - 375200 гривень.



У 2017 році Ткачук отримав право на користування легковим автомобілем Toyota Land Cruiser 2007 року випуску.



До слова, у депутата ще є право на користування автівками Mercedes-Benz CL 550 2008 року випуску та Mercedes-Benz G320 1997 року випуску.



У власності Ткачука є ВАЗ 2121 із саморобним причепом 1979 року випуску, а в його дружини - Toyota RAV4 2006 року випуску.

У Ткачука є наручний годинник «Ulysse Nardin» за 144000 гривень, а в його жінки – годинник «Rolex» за 96000 гривень.



Депутат володіє квартирою площею 130.6 кв.м. та житловим будинком площею 71.7 кв.м. Має у Луцьку декілька гаражів, офісні та адміністративні приміщення з гаражами.



Також йому належать пункт миття автомобільних транспортних засобів та фарбувальна камера.



В обласному центрі Ткачук має земельні ділянки площею 38, 16, 2635 та 1239 кв.м., а у Рованцях Луцького району – дві ділянки по 900 кв.м.



Крім того, він орендує у Луцької міської ради земельні території, площі яких становлять 302, 700 і 453 кв.м.



Валентина Ткачук має землі у Ківерцівському та Луцькому районах площею 12799 та 10905 кв.м.



До слова, Ткачук очолює постійну комісію міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Луцької міської ради, один із п’ятірки «відкликанців» , прозвітував про доходи, статки та збереження за минулий рік.Про це стало відомо з е-декларації посадовця.у 2017 році Євгеній Ткачук отримав за основним місцем роботи (приватне підприємство «Автоцентр Плюс») 54688 грн. заробітної плати.Його дохід від зайняття підприємницькою діяльністю становив 938343 грн. Крім того, від задекларував прибуток від відчуження нерухомого майна у сумі 99330 грн.Дружина депутатаза підприємницьку діяльність отримала 617870 гривень доходу, ще 10320 гривень становили післяродові виплати.Подружжя має чимало готівки. Зокрема у Євгенія Ткачука є 2881000 гривень, 77000 доларів та 17000 євро, а у його дружини - 375200 гривень.У 2017 році Ткачук отримав право на користування легковим автомобілем Toyota Land Cruiser 2007 року випуску.До слова, у депутата ще є право на користування автівками Mercedes-Benz CL 550 2008 року випуску та Mercedes-Benz G320 1997 року випуску.У власності Ткачука є ВАЗ 2121 із саморобним причепом 1979 року випуску, а в його дружини - Toyota RAV4 2006 року випуску.У Ткачука є наручний годинник «Ulysse Nardin» за 144000 гривень, а в його жінки – годинник «Rolex» за 96000 гривень.Депутат володіє квартирою площею 130.6 кв.м. та житловим будинком площею 71.7 кв.м. Має у Луцьку декілька гаражів, офісні та адміністративні приміщення з гаражами.Також йому належать пункт миття автомобільних транспортних засобів та фарбувальна камера.В обласному центрі Ткачук має земельні ділянки площею 38, 16, 2635 та 1239 кв.м., а у Рованцях Луцького району – дві ділянки по 900 кв.м.Крім того, він орендує у Луцької міської ради земельні території, площі яких становлять 302, 700 і 453 кв.м.Валентина Ткачук має землі у Ківерцівському та Луцькому районах площею 12799 та 10905 кв.м.До слова, Ткачук очолює постійну комісію міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру.

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