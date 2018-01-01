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Заметіль в Луцьку. ФОТО

Заметіль в Луцьку. ФОТО
Попри те, що до закінчення підходить перший весняний місяць, зимові заметілі ніяк не можуть попрощатися із Луцьком.

Зараз на вулиці вже сяє сонечко, небо прояснюється, а вулицями течуть струмки талої води, яка зовсім недавно була снігом. А от передобідньої пори місто огорнула справжня зимова завірюха.

Спочатку сніг політував не дуже рясно, однак зовсім скоро Луцьк занурився у цілком зимову атмосферу, бо вулиці мело далеко не по-весняному. Закутані у теплі пуховики та шарфи пішоходи та прозорі бурульки, які спокійно звисають із дахів будинків, всім своїм виглядом нагадують, що весна ще остаточно не вступила в свої права та не взяла "шефства" над містом.

Фотовраженнями від заметілі у Луцьку ділиться фотограф Павло Березюк.

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