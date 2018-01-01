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Стало відомо, скільки Волинь заробила на оренді водойм

Стало відомо, скільки Волинь заробила на оренді водойм
Понад 176 тисяч гривень надійшло торік до бюджетів відповідно до договорів оренди водних об’єктів у Волинській області.

Про це йшлося під час засідання постійної комісії облради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів, - йдеться на сайті Волинської обласної ради.

Начальник Волинського обласного управління водних ресурсів Ростислав Кравчук повідомив, що станом на сьогодні у користуванні на умовах оренди в басейні річки Прип’ять перебуває 30 озер та 416 ставків та одне водосховище.

Найбільша їх кількість в Горохівському районі - 105, Луцькому - 101, Маневицькому - 64.

За 2017 рік до обласного та місцевих бюджетів надійшло 174,6 тисячі гривень, що становить майже 85% від загальної суми орендної плати згідно з укладеними договорами. На орендарів, які не сплачують орендної плати, відповідні матеріали передаються органам прокуратури.

Голова комісії Василь Столяр поцікавився, чому відрізняється розмір орендної плати за водні об’єкти у межах та за межами населених пунктів.

Ростислав Кравчук відповів, що в договорах, укладених до 1 липня 2013 року розмір оренди розраховувався суб’єктивно і плата становила від 10 до 100 гривень за гектар. Після прийняття закону «Про аквакультуру» визначили методику її розрахунку. Нині орендна плата становить в середньому до 550 гривень за гектар.

Водночас, посадовець визнав, що орендодавці не ведуть обліку договорів, в яких до закінчення терміну дії лишається невеликий проміжок часу.

За станом на 1 січня в 22 орендарів був відсутній договір оренди водного об’єкту, натомість був лише договір оренди земель.


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Теги: оренда, водойма
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