Що у декларації голови торговельної комісії Луцькради

Олександр Козлюк прозвітував, скільки грошей заробив за 2017 рік.



Про це стало відомо зі щорічної електронної декларації посадовця.



Відповідно до документа, заробітна плата за 2017 рік у Козлюка становила 136353 гривень, а в його дружини Аліни Козлюк – 95191 гривень.



Олександр Козлюк зберігає готівкою 15000 доларів, а Аліна Козлюк – 2000 доларів.



Депутат має авто Ford Kuga 2010 року випуску, а його дружина - Renault Kangoo 2003 року випуску.



Нерухомість є лише в Аліни Козлюк. Це квартира площею 82,8 кв.м. у Луцьку.



Нагадаємо, Козлюк є одним із 5



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