вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Що заробили в 2017 році волинські посадовці
 

Що у декларації голови торговельної комісії Луцькради

Що у декларації голови торговельної комісії Луцькради
Депутат Луцької міської ради, голова постійної комісії з питань торгівлі, послуг та розвитку підприємництва Олександр Козлюк прозвітував, скільки грошей заробив за 2017 рік.

Про це стало відомо зі щорічної електронної декларації посадовця.

Відповідно до документа, заробітна плата за 2017 рік у Козлюка становила 136353 гривень, а в його дружини Аліни Козлюк – 95191 гривень.

Олександр Козлюк зберігає готівкою 15000 доларів, а Аліна Козлюк – 2000 доларів.

Депутат має авто Ford Kuga 2010 року випуску, а його дружина - Renault Kangoo 2003 року випуску.

Нерухомість є лише в Аліни Козлюк. Це квартира площею 82,8 кв.м. у Луцьку.

Нагадаємо, Козлюк є одним із 5 депутатів-«відликанців».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олександр Козлюк, декларації-2018
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Годинник за 144 тисячі та ВАЗ: що має депутат-«відкликанець» Євгеній Ткачук
Сьогодні, 14:01
Голова «бюджетної» комісії Луцькради прозвітував, скільки грошей заробив за рік
Сьогодні, 08:17
Будинок у Лищі та квартира в Луцьку: чим володіє Лариса Духневич
20 березень, 20:24
Що у декларації судді Михайла Квятковського
20 березень, 17:50
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нас знищують: луцькі підприємці благають відмінити скандальне рекламне рішення
«УКРОП» та податкова влаштували шалений тиск на мене, - луцький депутат
Дорожний колапс у Луцьку: місто в заторах, повідомили про щонайменше 7 аварій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали, як виглядатиме житловий комплекс у Луцьку. ФОТО*
Сьогодні, 16:15
Повідомили, скільки строковиків призвуть навесні
Сьогодні, 16:10
Що у декларації голови торговельної комісії Луцькради
Сьогодні, 16:09
Волинян запрошують на орнітологічну екскурсію до Цуманської пущі
Сьогодні, 16:07
Чим ближче до виборів, тим більше буде сумнівних опитувань, - луцький політолог
Сьогодні, 16:06
Схожі новини
Годинник за 144 тисячі та ВАЗ: що має депутат-«відкликанець» Євгеній Ткачук Годинник за 144 тисячі та ВАЗ: що має депутат-«відкликанець» Євгеній Ткачук
Сьогодні, 14:01
Голова «бюджетної» комісії Луцькради прозвітував, скільки грошей заробив за рік Голова «бюджетної» комісії Луцькради прозвітував, скільки грошей заробив за рік
Сьогодні, 08:17
Будинок у Лищі та квартира в Луцьку: чим володіє Лариса Духневич Будинок у Лищі та квартира в Луцьку: чим володіє Лариса Духневич
20 березень, 20:24
Що у декларації судді Михайла Квятковського Що у декларації судді Михайла Квятковського
20 березень, 17:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Діти мають прокидатись з думкою «Ура! Я йду в садочок», - Валентина Галущак
20 березень, 12:30
 2
Волинські екологи пояснили, як правильно годувати птахів
20 березень, 22:04
 1
Дорожний колапс у Луцьку: місто в заторах, повідомили про щонайменше 7 аварій
20 березень, 17:44
 1
Подарунки та щасливі гості: як луцький «Магазин Упаковки» святкував день народження*
20 березень, 13:00
 1
У Луцьку - прощальний концерт «Замку Любарта». ВІДЕО
20 березень, 11:09
 1
Медіа
відео
1/8