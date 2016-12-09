Ковельські таксисти просять безкоштовну стоянку
Сьогодні, 14:18
У Ковелі таксисти просять у влади безкоштовну стоянку на Привокзальній площі.
Облаштування стоянок таксі на Привокзальній площі стало темою обговорення на нараді, яку провели у виконавчому комітеті, - повідомляє прес-служба Ковельської міської ради.
Начальник відділу економічного розвитку та торгівлі Михайло Долінський поінформував, що нещодавно таксисти звернулись до міської влади з проханням допомогти їм організувати стоянку біля залізничного вокзалу. Нині там платна парковка: основна її частина – а це 14 місць надана для людей з інвалідністю та 6 місць - загального користування. Саме тут мають бажання працювати таксисти.
Як зазначив Сергій Корсак, вони впродовж п’яти років займають ці місця, здійснюють свою господарську діяльність, але не платять за парковку. У свою чергу, він зазнає збитків, тому що відповідно до угоди перераховує податки за всі паркомісця, незалежно, хто ними користується. Він запропонував таксистам укласти з ним договір та сплачувати йому лише ту суму, яку він потім перерахує ж місту, а це близько трьохсот гривень в місяць за одне паркомісце.
Про те, що на сьогодні неможливо облаштувати безкоштовну стоянку для таксистів, говорив заступник міського голови Андрій Товстига. Адже договір на послуги з підприємцем укладено до кінця року. Для того, щоб змінити межі платної парковки, необхідно пройти регуляторну процедуру, яка займе не менше як півроку. І тоді може трапитись, що не знайдеться у місті бажаючих взятись за цю справу і до бюджету не надійде понад чотириста тисяч гривень.
У будь-якому випадку, якщо підприємці хочуть уже сьогодні надавати послуги на Привокзальній площі, вони мусять за це сплачувати.
Після довготривалої дискусії було прийняте протокольне рішення, що до 31 березня таксисти укладуть договір з підприємцем Сергієм Корсаком на взаємовигідних умовах. Потому будуть встановлені відповідні знаки для таксистів і тоді вони у законному полі вестимуть свою діяльність.
Також буде вивчене питання щодо можливості організації стоянок таксі в районі Брестського ринку.
На прохання таксистів виконавчий комітет звернеться до начальника управління Укртрансбезпеки у Волинській області, начальника Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області та начальника управління патрульної поліції у Волинській області з проханням здійснити контроль за додержанням ліцензійних умов під час провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів «нелегальними таксистами» в Ковелі та додержанням ними вимог законодавства на автомобільному транспорті.
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Облаштування стоянок таксі на Привокзальній площі стало темою обговорення на нараді, яку провели у виконавчому комітеті, - повідомляє прес-служба Ковельської міської ради.
Начальник відділу економічного розвитку та торгівлі Михайло Долінський поінформував, що нещодавно таксисти звернулись до міської влади з проханням допомогти їм організувати стоянку біля залізничного вокзалу. Нині там платна парковка: основна її частина – а це 14 місць надана для людей з інвалідністю та 6 місць - загального користування. Саме тут мають бажання працювати таксисти.
Як зазначив Сергій Корсак, вони впродовж п’яти років займають ці місця, здійснюють свою господарську діяльність, але не платять за парковку. У свою чергу, він зазнає збитків, тому що відповідно до угоди перераховує податки за всі паркомісця, незалежно, хто ними користується. Він запропонував таксистам укласти з ним договір та сплачувати йому лише ту суму, яку він потім перерахує ж місту, а це близько трьохсот гривень в місяць за одне паркомісце.
Про те, що на сьогодні неможливо облаштувати безкоштовну стоянку для таксистів, говорив заступник міського голови Андрій Товстига. Адже договір на послуги з підприємцем укладено до кінця року. Для того, щоб змінити межі платної парковки, необхідно пройти регуляторну процедуру, яка займе не менше як півроку. І тоді може трапитись, що не знайдеться у місті бажаючих взятись за цю справу і до бюджету не надійде понад чотириста тисяч гривень.
У будь-якому випадку, якщо підприємці хочуть уже сьогодні надавати послуги на Привокзальній площі, вони мусять за це сплачувати.
Після довготривалої дискусії було прийняте протокольне рішення, що до 31 березня таксисти укладуть договір з підприємцем Сергієм Корсаком на взаємовигідних умовах. Потому будуть встановлені відповідні знаки для таксистів і тоді вони у законному полі вестимуть свою діяльність.
Також буде вивчене питання щодо можливості організації стоянок таксі в районі Брестського ринку.
На прохання таксистів виконавчий комітет звернеться до начальника управління Укртрансбезпеки у Волинській області, начальника Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області та начальника управління патрульної поліції у Волинській області з проханням здійснити контроль за додержанням ліцензійних умов під час провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів «нелегальними таксистами» в Ковелі та додержанням ними вимог законодавства на автомобільному транспорті.
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