Ковельські таксисти просять безкоштовну стоянку

У Ковелі таксисти просять у влади безкоштовну стоянку на Привокзальній площі.Облаштування стоянок таксі на Привокзальній площі стало темою обговорення на нараді, яку провели у виконавчому комітеті, - повідомляє прес-служба Ковельської міської ради.Начальник відділу економічного розвитку та торгівліпоінформував, що нещодавно таксисти звернулись до міської влади з проханням допомогти їм організувати стоянку біля залізничного вокзалу. Нині там платна парковка: основна її частина – а це 14 місць надана для людей з інвалідністю та 6 місць - загального користування. Саме тут мають бажання працювати таксисти.Як зазначив Сергій Корсак, вони впродовж п’яти років займають ці місця, здійснюють свою господарську діяльність, але не платять за парковку. У свою чергу, він зазнає збитків, тому що відповідно до угоди перераховує податки за всі паркомісця, незалежно, хто ними користується. Він запропонував таксистам укласти з ним договір та сплачувати йому лише ту суму, яку він потім перерахує ж місту, а це близько трьохсот гривень в місяць за одне паркомісце.Про те, що на сьогодні неможливо облаштувати безкоштовну стоянку для таксистів, говорив заступник міського голови Андрій Товстига. Адже договір на послуги з підприємцем укладено до кінця року. Для того, щоб змінити межі платної парковки, необхідно пройти регуляторну процедуру, яка займе не менше як півроку. І тоді може трапитись, що не знайдеться у місті бажаючих взятись за цю справу і до бюджету не надійде понад чотириста тисяч гривень.У будь-якому випадку, якщо підприємці хочуть уже сьогодні надавати послуги на Привокзальній площі, вони мусять за це сплачувати.Після довготривалої дискусії було прийняте протокольне рішення, що до 31 березня таксисти укладуть договір з підприємцем Сергієм Корсаком на взаємовигідних умовах. Потому будуть встановлені відповідні знаки для таксистів і тоді вони у законному полі вестимуть свою діяльність.Також буде вивчене питання щодо можливості організації стоянок таксі в районі Брестського ринку.На прохання таксистів виконавчий комітет звернеться до начальника управління Укртрансбезпеки у Волинській області, начальника Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області та начальника управління патрульної поліції у Волинській області з проханням здійснити контроль за додержанням ліцензійних умов під час провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів «нелегальними таксистами» в Ковелі та додержанням ними вимог законодавства на автомобільному транспорті.