«Коли українська влада дасть гідну відповідь на російську агресію?» - депутат
Сьогодні, 17:01
Коментуючи постанову Верховної Ради про відповідальність Росії за збройну агресію проти України, народний депутат «Об’єднання «Самопоміч» Тарас Пастух звернув увагу на те, як Велика Британія відреагувала на агресію Росії та вбивство двох її громадян.
Про це йдеться на сайті "Об'єднання Самопоміч".
«Ми з подивом і захопленням спостерігаємо, як швидко ухвалюються достатньо різкі рішення, наскільки ці рішення підтримує парламент і народ Великої Британії. Це питання двох громадян країни(!). В Україні — тисячі вбитих військовослужбовців, тисячі загиблих мирних громадян. Чотири роки іде війна, а ми далі говоримо про «гібридну відсіч агресії», – наголошує народний депутат.
Тарас Пастух закликає почати, нарешті, давати гідну відсіч, проявити той характер, який проявляють сьогодні уряди інших держав.
«Неправильно тільки засуджувати агресора за те, що він вдерся на нашу територію. У постанову потрібно включити і тих, хто допомагає агресору, в тому числі, сидячи в залі цього парламенту, тих, хто є власниками бізнесу на території Росії і своїми податками фінансує окупанта, а також і власників російського бізнесу на території України. Тоді це буде не гібридна, а реальна відповідь, яка потрібна сьогодні Україні», – сказав Тарас Пастух.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті "Об'єднання Самопоміч".
«Ми з подивом і захопленням спостерігаємо, як швидко ухвалюються достатньо різкі рішення, наскільки ці рішення підтримує парламент і народ Великої Британії. Це питання двох громадян країни(!). В Україні — тисячі вбитих військовослужбовців, тисячі загиблих мирних громадян. Чотири роки іде війна, а ми далі говоримо про «гібридну відсіч агресії», – наголошує народний депутат.
Тарас Пастух закликає почати, нарешті, давати гідну відсіч, проявити той характер, який проявляють сьогодні уряди інших держав.
«Неправильно тільки засуджувати агресора за те, що він вдерся на нашу територію. У постанову потрібно включити і тих, хто допомагає агресору, в тому числі, сидячи в залі цього парламенту, тих, хто є власниками бізнесу на території Росії і своїми податками фінансує окупанта, а також і власників російського бізнесу на території України. Тоді це буде не гібридна, а реальна відповідь, яка потрібна сьогодні Україні», – сказав Тарас Пастух.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Житомирщині СБУ вилучила понад 3 тонни бурштину. ФОТО
Сьогодні, 17:22
«Коли українська влада дасть гідну відповідь на російську агресію?» - депутат
Сьогодні, 17:01
Резонансна аварія у Харкові: з'явились нові подробиці
Сьогодні, 16:40
На Волині писатимуть пробне ЗНО
Сьогодні, 16:38