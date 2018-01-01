Що задекларував радник в.о. Луцького міського голови Миронюк

Радник в.о. Луцького міського головиотримав за рік майже 200 тисяч гривень.Про це стало відомо зі щорічної електронної декларації посадовця.За 12 місяців заробітна плата Миронюка становила 195655 гривень, його дружинаотримала 106928 гривень зарплати та 20735 гривень пенсії, а син– 15904 державної соціальної допомоги.У сім’ї Миронюків три автомобілі: у власності Валерія Миронюка перебуває ЗАЗ 110307 Славута 2004 року випуску, у дружини - ВАЗ 111740 Калина 2009 року випуску, а в сина – Skoda Octavia A5 2012 року випуску.У спільній власності усіх членів родини є квартира у Луцьку площею 65.50 кв.м.Радник має земельну ділянку у селі Прилуцьке Ківерцівського району площею 970 кв.м. У цьому населеному пункті розташований незавершений житловий будинок площею 188 кв.м.