Туалет і розвалюхи: що знайшли на місці скандальної фірми Були і Петрочука. ФОТО. ВІДЕО





Юридична адреса підприємства – вул. Вороніхіна, 37 у Луцьку. Проте на цій ділянці немає жодної будівлі, де міг би бути офіс будівельної компанії, – йдеться в матеріалі Людмили Яворської для відділу журналістських розслідувань



Нагадаємо, на черговій сесії депутати Луцької міськради віддали в оренду Сергію Булі та Костянтину Петрочуку. Аби проголосувати за ці питання, депутати навіть вдавалися до фізичних «розборок» і близько опівночі таки віддали землю «Житловому кварталу».



«КРЕАТИВНИЙ» ОФІС



Наразі на місці офісу «Житлового кварталу» – закинуте приміщення, де колись були розташовані очисні споруди дощової каналізації. Із 2011 року ця нерухомість належить Москвич Ользі Дмитрівні, яка також є співзасновницею фірми «Житловий квартал». Жінка є донькою Дмитра Москвича – підприємця, який був депутатом Луцькради у 2002-2010 роках.



Сусіди підтвердили, що «багато років вже говорять, що Москвич буде тут будувати будинок». Інші сусіди зауважили, що фірму на Вороніхіна, 37 часто розшукують, проте – без результатів.









ДИРЕКТОР-НЕВИДИМКА



У державних реєстрах юридичних осіб відсутній телефон «Житлового кварталу», проте є контакти директора підприємства Ришка Мирослава Джановича (як посадової особи іншої фірми – ТОВ «Вуд-Експо»). Щоправда, за одним із номерів відповів заступник луцького міського голови Костянтин Петрочук, а за іншим – його дружина Олена, яка також є сестрою Мирослава Ришка.



Попри близькі родинні стосунки, заммера та його дружина запевнили, що не знають, де розташований офіс Мирослава Ришка.



«Я не знаю, де їхній офіс. Наскільки я знаю, там юридична адреса їхня, а де вони розміщені, я затрудняюсь сказати», – сказав Костянтин Петрочук.



Депутат Луцькради Сергій Була, який лобіював інтереси «Житлового кварталу», теж відмовився називати адресу фірми, заявивши, що «не збирається робити за журналістів їхню роботу».



Не знає адреси ТОВ «Житловий квартал» і голова земельної комісії Євген Ткачук. «Вони лише подали заяву на розгляд комісії, там не вказана адреса», – пояснив Ткачук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За адресою, де зареєстрована фірма «Житловий квартал», розташоване лише напівзруйноване приміщення колишніх очисних споруд та дерев’яний туалет.Юридична адреса підприємства – вул. Вороніхіна, 37 у Луцьку. Проте на цій ділянці немає жодної будівлі, де міг би бути офіс будівельної компанії, – йдеться в матеріалідля відділу журналістських розслідувань «Волинь24» Нагадаємо, на черговій сесії депутати Луцької міськради віддали в оренду ТОВ «Житловий квартал» дві ділянки: два гектари на території колишнього «Зеленого господарства» та 36 соток за місцем реєстрації фірми – на вул. Вороніхіна. На цих ділянках фірма нібито планує багатоквартирне будівництво. Проти прийняття таких рішень виступили опозиційні депутати та громадські активісти, заявивши, що рада планує задарма віддати землю фірмі, яка насправді належить їхнім колегамта. Аби проголосувати за ці питання, депутати навіть вдавалися до фізичних «розборок» і близько опівночі таки віддали землю «Житловому кварталу».Наразі на місці офісу «Житлового кварталу» – закинуте приміщення, де колись були розташовані очисні споруди дощової каналізації. Із 2011 року ця нерухомість належить, яка також є співзасновницею фірми «Житловий квартал». Жінка є донькою– підприємця, який був депутатом Луцькради у 2002-2010 роках.Сусіди підтвердили, що «багато років вже говорять, що Москвич буде тут будувати будинок». Інші сусіди зауважили, що фірму на Вороніхіна, 37 часто розшукують, проте – без результатів.У державних реєстрах юридичних осіб відсутній телефон «Житлового кварталу», проте є контакти директора підприємства(як посадової особи іншої фірми – ТОВ «Вуд-Експо»). Щоправда, за одним із номерів відповів заступник луцького міського голови Костянтин Петрочук, а за іншим – його дружина, яка також є сестрою Мирослава Ришка.Попри близькі родинні стосунки, заммера та його дружина запевнили, що не знають, де розташований офіс Мирослава Ришка.«Я не знаю, де їхній офіс. Наскільки я знаю, там юридична адреса їхня, а де вони розміщені, я затрудняюсь сказати», – сказав Костянтин Петрочук.Депутат Луцькради Сергій Була, який лобіював інтереси «Житлового кварталу», теж відмовився називати адресу фірми, заявивши, що «не збирається робити за журналістів їхню роботу».Не знає адреси ТОВ «Житловий квартал» і голова земельної комісії. «Вони лише подали заяву на розгляд комісії, там не вказана адреса», – пояснив Ткачук.

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