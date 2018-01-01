«PremierCity» дарує малюкам безкоштовні розваги на роликах





Тож дітей чекають 26 березня о 14 годині. Опісля, о 14.30 розпочнеться й сеанс нового мультфільму.



Більше того, усім маленьким відвідувачам подарують сертифікат на катання на роликах від арени розваг «GeneratorCity». Тож діти матимуть нагоду ще й покататися на ковзанах.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дітлахам, які прийдуть на прем’єру мультфільму «Дикі предки» зроблять неймовірний сюрприз. «PremierCity» подарує можливість безкоштовно покататися на роликах.Тож дітей чекають 26 березня о 14 годині. Опісля, о 14.30 розпочнеться й сеанс нового мультфільму.Більше того, усім маленьким відвідувачам подарують сертифікат на катання на роликах від арени розваг «GeneratorCity». Тож діти матимуть нагоду ще й покататися на ковзанах.

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