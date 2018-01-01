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«PremierCity» дарує малюкам безкоштовні розваги на роликах

«PremierCity» дарує малюкам безкоштовні розваги на роликах
Дітлахам, які прийдуть на прем’єру мультфільму «Дикі предки» зроблять неймовірний сюрприз. «PremierCity» подарує можливість безкоштовно покататися на роликах.

Тож дітей чекають 26 березня о 14 годині. Опісля, о 14.30 розпочнеться й сеанс нового мультфільму.

Більше того, усім маленьким відвідувачам подарують сертифікат на катання на роликах від арени розваг «GeneratorCity». Тож діти матимуть нагоду ще й покататися на ковзанах.

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Теги: PremierCity, подарунки
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