Річний дохід Кварцяного становить майже 900 тисяч

Президент ФК «Волинь» та депутат Волинської обласної радиу минулому році отримав прибуток майже 900 тисяч гривень.Про це стало відомо з його електронної декларації.Заробітна плата Кварцяного у футбольному клубі становила 842727 гривень, також йому нарахували 39104 гривень пенсії та 7091 гривень процентів.На банківських рахунках посадовець зберігає 25829 євро, 4291 доларів та 277 750 гривень.Він володіє автомобілем Chevrolet Transcar 1998 року випуску та земельною ділянкою площею 800 кв.м. у Шацьку.Дружина декларантаотримала 14805 гривень пенсії. У банку вона тримає 9810 доларів, 7534 євро та 20340 гривень.Їй належить квартира у Луцьку площею 70,5 кв.м., житловий будинок у Струмівці площею 158,5 кв.м., три будинки площею 63,1 кв.м., 64,2 кв.м. та 63,7 кв.м. і земельна ділянка площею 800 кв.м. у Шацьку.Цікаво, що всю нерухомість, як і авто, подружжя Кварцяних придбало в останній день 2016 року.