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Поліція вилучила у ковельчанина гранату

Поліція вилучила у ковельчанина гранату
У Ковелі правоохоронці вилучили у 23-річного жителя району гранату.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.

У вівторок, 20 березня, у Ківерцях співробітники сектору реагування патрульної поліції під час огляду автомобіля 23-річного жителя району вилучили предмет схожий на корпус гранати «Ф-1» із запалом.

Знахідку правоохоронці направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне зберігання зброї та боєприпасів.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.


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Теги: поліція, правоохоронці, граната, зброя
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