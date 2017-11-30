Поліція вилучила у ковельчанина гранату





Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.



У вівторок, 20 березня, у Ківерцях співробітники сектору реагування патрульної поліції під час огляду автомобіля 23-річного жителя району вилучили предмет схожий на корпус гранати «Ф-1» із запалом.



Знахідку правоохоронці направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.



Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне зберігання зброї та боєприпасів.



Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі правоохоронці вилучили у 23-річного жителя району гранату.Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.У вівторок, 20 березня, у Ківерцях співробітники сектору реагування патрульної поліції під час огляду автомобіля 23-річного жителя району вилучили предмет схожий на корпус гранати «Ф-1» із запалом.Знахідку правоохоронці направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне зберігання зброї та боєприпасів.Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

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