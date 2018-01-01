Впадуть на голову перехожим: лучани б’ють на сполох через аварійні балкони. ВІДЕО
Сьогодні, 15:43
Балкони у будинку на вулиці Ландау, 5 потрохи розсипаються.
Мешканці дому бояться, що уламки бетону обваляться на голову перехожим і це призведе до травматизму, – йдеться в сюжеті Суспільного Волині.
Комунальники обіцяють зробити поточний ремонт на вулиці Ландау. Поруйновані балкони – проблема не лише околиці Луцька.
У центрі на проспектів Волі теж є будинки, балкони яких розсипаються. Зокрема у департамент ЖКГ зверталися мешканці 10-го будинку проспекту Волі, розповідає Надія Коленда. Але тут майже усі квартири – приватизовані, то ж стан балконів – клопіт самих мешканців.
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Мешканці дому бояться, що уламки бетону обваляться на голову перехожим і це призведе до травматизму, – йдеться в сюжеті Суспільного Волині.
Комунальники обіцяють зробити поточний ремонт на вулиці Ландау. Поруйновані балкони – проблема не лише околиці Луцька.
У центрі на проспектів Волі теж є будинки, балкони яких розсипаються. Зокрема у департамент ЖКГ зверталися мешканці 10-го будинку проспекту Волі, розповідає Надія Коленда. Але тут майже усі квартири – приватизовані, то ж стан балконів – клопіт самих мешканців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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