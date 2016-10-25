У штаб-квартирі BMW німецька прокуратура провела обшук
Сьогодні, 19:44
Обшуки тривали в штаб-квартирі компанії в Мюнхені і на заводі в Штайрі, Австрія.
Прокурори підозрюють, що BMW маніпулював програмним забезпеченням з контролю вихлопних газів на дизельних машинах, - повідомляє «Кореспондент» з посиланням на Укрінформ.
Німецький автовиробник BMW повідомив про обшуки штаб-квартири прокуратурою Німеччини.
Так, Генпрокуратура провела обшуки в штаб-квартирі компанії в Мюнхені і на заводі з виробництва двигунів в Штайрі, Австрія.
Прокурори почали підозрювати, що BMW маніпулював програмним забезпеченням з контролю вихлопних газів на дизельних машинах.
«Існує підозра, що BMW AG використовує або використовувала пристрій, що знижує (показники викидів CO2) під час тестування», - заявили в прокуратурі Мюнхена.
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Прокурори підозрюють, що BMW маніпулював програмним забезпеченням з контролю вихлопних газів на дизельних машинах, - повідомляє «Кореспондент» з посиланням на Укрінформ.
Німецький автовиробник BMW повідомив про обшуки штаб-квартири прокуратурою Німеччини.
Так, Генпрокуратура провела обшуки в штаб-квартирі компанії в Мюнхені і на заводі з виробництва двигунів в Штайрі, Австрія.
Прокурори почали підозрювати, що BMW маніпулював програмним забезпеченням з контролю вихлопних газів на дизельних машинах.
«Існує підозра, що BMW AG використовує або використовувала пристрій, що знижує (показники викидів CO2) під час тестування», - заявили в прокуратурі Мюнхена.
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Коментарі 2
це наїзд олігархів.... або рекет чиновників.... Меркель собі хоче привласнити заводик.
покарайте маркетологів за спаплюження бренду.
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