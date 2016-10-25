У штаб-квартирі BMW німецька прокуратура провела обшук





Прокурори підозрюють, що BMW маніпулював програмним забезпеченням з контролю вихлопних газів на дизельних машинах, - повідомляє



Німецький автовиробник BMW повідомив про обшуки штаб-квартири прокуратурою Німеччини.



Так, Генпрокуратура провела обшуки в штаб-квартирі компанії в Мюнхені і на заводі з виробництва двигунів в Штайрі, Австрія.



Прокурори почали підозрювати, що BMW маніпулював програмним забезпеченням з контролю вихлопних газів на дизельних машинах.



«Існує підозра, що BMW AG використовує або використовувала пристрій, що знижує (показники викидів CO2) під час тестування», - заявили в прокуратурі Мюнхена.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Обшуки тривали в штаб-квартирі компанії в Мюнхені і на заводі в Штайрі, Австрія.Прокурори підозрюють, що BMW маніпулював програмним забезпеченням з контролю вихлопних газів на дизельних машинах, - повідомляє «Кореспондент» з посиланням на Укрінформ.Німецький автовиробник BMW повідомив про обшуки штаб-квартири прокуратурою Німеччини.Так, Генпрокуратура провела обшуки в штаб-квартирі компанії в Мюнхені і на заводі з виробництва двигунів в Штайрі, Австрія.Прокурори почали підозрювати, що BMW маніпулював програмним забезпеченням з контролю вихлопних газів на дизельних машинах.«Існує підозра, що BMW AG використовує або використовувала пристрій, що знижує (показники викидів CO2) під час тестування», - заявили в прокуратурі Мюнхена.

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