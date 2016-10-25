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У штаб-квартирі BMW німецька прокуратура провела обшук

У штаб-квартирі BMW німецька прокуратура провела обшук
Обшуки тривали в штаб-квартирі компанії в Мюнхені і на заводі в Штайрі, Австрія.

Прокурори підозрюють, що BMW маніпулював програмним забезпеченням з контролю вихлопних газів на дизельних машинах, - повідомляє «Кореспондент» з посиланням на Укрінформ.

Німецький автовиробник BMW повідомив про обшуки штаб-квартири прокуратурою Німеччини.

Так, Генпрокуратура провела обшуки в штаб-квартирі компанії в Мюнхені і на заводі з виробництва двигунів в Штайрі, Австрія.

Прокурори почали підозрювати, що BMW маніпулював програмним забезпеченням з контролю вихлопних газів на дизельних машинах.

«Існує підозра, що BMW AG використовує або використовувала пристрій, що знижує (показники викидів CO2) під час тестування», - заявили в прокуратурі Мюнхена.


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Теги: BMW, прокуратура, обшук
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Коментарі 2
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це наїзд олігархів.... або рекет чиновників.... Меркель собі хоче привласнити заводик.
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покарайте маркетологів за спаплюження бренду.
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