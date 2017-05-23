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Показали, як виглядатиме новий житловий комплекс у Луцьку. ФОТО*

Показали, як виглядатиме новий житловий комплекс у Луцьку. ФОТО*
Будівельна компанія «Інвестор» поділилася новими зображеннями ЖК «Юпітер», що будують на межі Луцька та села Липини.

План новобудови вони опублікували на своїй сторінці у Facebook,- інформує Перший.

«Це буде надзвичайно затишний та комфортний для життя ЖК! З власною інфраструктурою, паркомісцями, дитячим та спортивним майданчиками», – йдеться у дописі.

Показали, як виглядатиме новий житловий комплекс у Луцьку. ФОТО*
Показали, як виглядатиме новий житловий комплекс у Луцьку. ФОТО*
Показали, як виглядатиме новий житловий комплекс у Луцьку. ФОТО*


Нагадаємо, у вже зданому будинку ЖК можна придбати велику 4-кімнатну квартиру.

Показали, як виглядатиме новий житловий комплекс у Луцьку. ФОТО*


До слова, наприкінці лютого перший будинок ЖК «Юпітер» здали в експлуатацію.

З першого березня стартував продаж квартир у 3-му будинку ЖК «Юпітер».

За детальною інформацією звертайтесь за тел.: 096-030-20-10.

Адреса відділу продажу: м. Луцьк, вул. Коперника 13/В.

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Теги: Інвестор, квартири, ЖК Юпітер, новобудова
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