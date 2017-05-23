Показали, як виглядатиме новий житловий комплекс у Луцьку. ФОТО*
Сьогодні, 16:15
Будівельна компанія «Інвестор» поділилася новими зображеннями ЖК «Юпітер», що будують на межі Луцька та села Липини.
План новобудови вони опублікували на своїй сторінці у Facebook,- інформує Перший.
«Це буде надзвичайно затишний та комфортний для життя ЖК! З власною інфраструктурою, паркомісцями, дитячим та спортивним майданчиками», – йдеться у дописі.
Нагадаємо, у вже зданому будинку ЖК можна придбати велику 4-кімнатну квартиру.
До слова, наприкінці лютого перший будинок ЖК «Юпітер» здали в експлуатацію.
З першого березня стартував продаж квартир у 3-му будинку ЖК «Юпітер».
За детальною інформацією звертайтесь за тел.: 096-030-20-10.
Адреса відділу продажу: м. Луцьк, вул. Коперника 13/В.
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План новобудови вони опублікували на своїй сторінці у Facebook,- інформує Перший.
«Це буде надзвичайно затишний та комфортний для життя ЖК! З власною інфраструктурою, паркомісцями, дитячим та спортивним майданчиками», – йдеться у дописі.
Нагадаємо, у вже зданому будинку ЖК можна придбати велику 4-кімнатну квартиру.
До слова, наприкінці лютого перший будинок ЖК «Юпітер» здали в експлуатацію.
З першого березня стартував продаж квартир у 3-му будинку ЖК «Юпітер».
За детальною інформацією звертайтесь за тел.: 096-030-20-10.
Адреса відділу продажу: м. Луцьк, вул. Коперника 13/В.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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