Показали, як виглядатиме новий житловий комплекс у Луцьку. ФОТО*





План новобудови вони опублікували на своїй сторінці у Facebook,- інформує



«Це буде надзвичайно затишний та комфортний для життя ЖК! З власною інфраструктурою, паркомісцями, дитячим та спортивним майданчиками», – йдеться у дописі.







Нагадаємо, у вже зданому будинку ЖК можна придбати велику 4-кімнатну квартиру.







До слова, наприкінці лютого перший будинок ЖК «Юпітер» здали в експлуатацію.



З першого березня стартував продаж квартир у 3-му будинку ЖК «Юпітер».



За детальною інформацією звертайтесь за тел.: 096-030-20-10.



Адреса відділу продажу: м. Луцьк, вул. Коперника 13/В.

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