У Луцьку виступить рок-гурт «АССА»

В Луцьку 31 березня виступить гурт «АССА». Київський колектив на чолі з екс-лучанкоюпредставить пісні з дебютного альбому, що побачить світ незабаром.Гурт «АССА» існує всього кілька років, проте вже встиг гучно заявити про себе. Минулого року колектив було номіновано на головну музичну премію України YUNA в номінації «Новий подих». Пісня «Дощем», яку гурт представив кілька місяців тому, неодноразово очолювала національний рок-чарт «НеПопса». Нові треки від «АССИ» регулярно потрапляють у рейтинги найбільш вражаючих українських музичних новинок.«АССА» завжди дивує українських слухачів і готує для них цікаві сюрпризи. Торік у відео «Скоро буде літо» гурт зняв понад 200 усміхнених людей зі всього світу, серед яких було і чимало лучан. Також в архіві колективу – пісня «Волхв» на слова Тараса Шевченка і містичний кліп «Більше Світла» з урбаністичним Києвом у головній ролі.Зараз у складі гурту – гітарист, бас-гітарист, барабанщикта незмінна солістка і автор пісень гурту Тетяна Власова. Нагадаємо, вона народилася в Луцьку, але вже понад десять років живе в Києві і відома не лише своєю музичною і поетичною творчістю, а й активною громадською діяльністю."Ми раді знову побачитись із лучанами і зіграти для них наші найкращі пісні. Обіцяємо теплу атмосферу, музичний релакс і, звісно, справжній драйв – те, що потрібно для крутого весняного вечора",- каже Тетяна Власова.Виступи гурту «АССА» – це завжди шалена суміш лірики, чуттєвості і сучасного рок-драйву. У своїх піснях музиканти вправно міксують мелодійність та емоційність – і це поєднання не залишає байдужим жодного глядача.Концерт гурту «АССА» відбудеться 31 березня в «Лучеськ-пабі» (вул. Крилова, 1). Початок о 20.00. Вхід вільний.Бронювання столиків: 099 540 55 35.Більше інформації тут: https://www.facebook.com/events/160707441256714/