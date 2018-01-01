Куди піти у вихідні в Луцьку: 23-25 березня
Сьогодні, 10:00
На вихідних у Луцьку постійно відбувається багато заходів, які можна відвідати з коханими, друзями або родиною, аби повеселитись, дізнатись щось нове та просто відпочити.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас підбірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П’ятниця, 23 березня
Подія: «Лускунчик»
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок
Початок: 11:00
Що обіцяють: вистава для дітей з 6 років тривалістю 1 година 15 хвилин, з антрактом
Подія: «Життя зі смаком»
Тип заходу: майстер-клас
Місце: Палац культури Луцька
Початок: 17:30
Що обіцяють: відомий ресторатор ( досвід більше 29 років); засновник «Школи Щасливого життя»; бізнес-тренер, автор майстер-класів та навчальних програм Маргарита Січкар проведе авторський майстер-клас.
На м/к ви дізнаєтесь:
- як бути привабливою жінкою завжди і всюди, складові жіночої сексуальності;
- яким має бути справжній чоловік;
- як з максимальною користю приділяти час дітям;
- основні моменти мотивації в роботі;
- як знайти свою улюблену справу;
- як переключатися в потоці повсякденних справ;
- як зберігати внутрішню гармонію;
- як бути щасливим кожен день, основні принципи або секрети щастя та ще багато цікавого.
Подія: «Не шукайте щастя, бо я його украв»
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: драма, іде без антракту
Подія: VIRSKY SHOW
Тип заходу: шоу
Місце: Волинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка
Початок: 19:00
Що обіцяють: VIRSKY SHOW – це дійство міжнародної якості та формату. На одній сцені Ви побачите національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського разом з живописом на воді від всесвітньовідомої Ангеліни Золотої.
Поєднання «музики народів світу» (таку назву має програма, з котрою наше місто відвідає шоу), неперевершеної хореографії та живопису на воді в режимі LIVE, створює відчуття 100% присутності слухача у тій країні світу, з котрою пов’язана виконувана мелодія. Під час події Ви зможете подорожувати світом, не покидаючи рідне місто – ідеальний варіант для всіх відвідувачів шоу.
Субота, 24 березня
Подія: Про100Фест
Тип заходу: фестиваль
Місце: A-B Hub (вул. Винниченка, 30)
Початок: 12:00
Що обіцяють: Про100фест - це фестиваль натуральних продуктів, здорової їжі та якісного способу відпочинку. Цього разу переважатиме пасхальна тематика ярмарки і майстер-класи та пісна корисна їжа.
У Смачному просторі – ви зможете поласувати смачними корисними пісними стравами та напоями.
На Ярмарку – майстри пропонуватимуть плетені кошики, вишиті рушники, писанки та крашанки різної текстури та іншу пасхальну атрибутику. Окрім цього – натуральну косметику кількох виробників.
У Креативному просторі на вас чекають цікаві майстер-класи із декорування пасхальних корзин, розпису писанок, ліплення та створення пасхальних сувенірів.
Позитивні аніматори з центрів розвитку міста – забавлятимуть ваших діток у Дитячому просторі.
У вільному просторі на вас чекають цікаві презентації проектів та представлення корисних послуг.
Також будуть захопливі квести та багато сюрпризів.
Подія: Творчий звіт луцької музичної школи № 3
Місце: Палац культури Луцька
Початок: 15:00
Подія: Турнір зі спідкубінгу
Місце: Адреналін Сіті
Початок: 16:00
Що обіцяють: в Академії пізнання та розвитку «Робологікум» розпочнеться щорічний весняний чемпіонат зі спідкубінгу.
Реєстрація та участь в змаганнях безкоштовна. Призовий фонд – 1500 грн.
Подія: Презентація антології п’єс «Драмовичок» для дітей і підлітків
Місце: вул Ковельська, 56
Початок: 17:00
Що обіцяють: Дитяча театральна студія «ДогориДриґом» запрошує на презентацію антології п'єс «Драмовичок» для дітей і підлітків та інших книг, інтернет-сайтів і проектів сучасної драми із фото та відео вистав.
«Драмовичок» – це перша антологія п’єс для дітей та підлітків за час незалежності України. До книги увійшло 20 текстів – різних за жанром і стилістикою. Репрезентують видання автори різних поколінь – від «патріарха» дитячої літератури Всеволода Нестайка до наймолодшої «казкарки» Анни Багряної. Збірка містить драматургію для малої сцени і для великої, мюзикли та п’єси для лялькового театру.
Модератор презентації – Неда Неждана, драматург, культуролог, перекладач, кандидат філологічних наук, керівник відділу драматичних проектів НЦТМ імені Леся Курбаса.
У рамках презентації також нові книги із серії драматургічного відділу Центру Курбаса: антології монодрами «ГОЛОС ТИХОЇ БЕЗОДНІ ТА ІНШІ ГОЛОСИ», біографічних п’єс «ТАЇНА БУТТЯ», актуальних «МАЙДАН. ДО І ПІСЛЯ», жіночої драми «МОТАНКА», серії авторських збірок, інформаційний драматургічний збірник «КОЛО АВТОРІВ», Інтернет-проекти «ДРАМА&СВІТ» та «АВАНСЦЕНА», серії перекладів «НОВІТНЯ П’ЄСА», міжнародні проекти у Македонії, Сербії, Польщі, Франції, Туреччині та ін.
Після презентації аудиторія матиме можливість придбати кілька антологій та переглянути фантастичну казку «Зоряна мандрівка» за п'єсою Неди Нежданої.
Подія: боксерський турнір пам’яті Віктора Мандзика
Тип заходу: спортивні змагання
Місце: Арена розваг «Generator City»
Початок: 18:00
Що обіцяють: міжнародна боксерська матчева зустріч пам'яті майстра спорту України з боксу, учасника АТО, співробітника Служби безпеки України, капітана Віктора Мандзика
Подія: «Каса маре»
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: драма на дві дії
Подія: концерт гурту «Шосте чуття»
Місце: Пивний клуб «Оболонь» («Кораблик»)
Початок: 21:30
Що обіцяють: хороший настрій та позитив
Неділя, 25 березня
Подія: «Чарівна лампа Аладдіна»
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка
Початок: 12:00
Що обіцяють: лірична казка на дві дії
Подія: Про100Фест
Тип заходу: фестиваль
Місце: A-B Hub (вул. Винниченка, 30)
Початок: 12:00
Що обіцяють: Про100фест - це фестиваль натуральних продуктів, здорової їжі та якісного способу відпочинку. Цього разу переважатиме пасхальна тематика ярмарки і майстер-класи та пісна корисна їжа.
У Смачному просторі – ви зможете поласувати смачними корисними пісними стравами та напоями.
На Ярмарку – майстри пропонуватимуть плетені кошики, вишиті рушники, писанки та крашанки різної текстури та іншу пасхальну атрибутику. Окрім цього – натуральну косметику кількох виробників.
У Креативному просторі на вас чекають цікаві майстер-класи із декорування пасхальних корзин, розпису писанок, ліплення та створення пасхальних сувенірів.
Позитивні аніматори з центрів розвитку міста – забавлятимуть ваших діток у Дитячому просторі.
У вільному просторі на вас чекають цікаві презентації проектів та представлення корисних послуг.
Також будуть захопливі квести та багато сюрпризів.
Подія: «Попелюшка»
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок
Початок: 12:00
Що обіцяють: вистава для дітей з трьох років тривалістю 65 хвилин, з антрактом
Подія: «Золота нотка»
Тип заходу: концерт
Місце: Палац культури Луцька
Початок: 12:00
Що обіцяють: гала-концерт обласного конкурсу фортепіанного мистецтва
Подія: презентація надсучасної техніки
Місце: арена розваг «Generator City»
Початок: 13:00
Що обіцяють: У програмі: показові виступи, конкурси та призи. В рамках можна буде безкоштовно спробувати покататися на новинках. Також, в цей день безкоштовні й послуги інструктора.
Подія: відкриття арт-локації «Творчий калейдоскоп»
Місце: вул. Винниченка, 67 (2-й поверх)
Початок: 14:00
Подія: майстер-клас козацького гарту
Місце: дитячий розважальний центр «Лімпопо»
Початок: 15:00
Що обіцяють: майстер-клас від школи козацького гарту смт. Рокині «Козачок». У програмі заходу: показові виступи та прийоми козацьких бойових мистецтв для юних патріотів; естафети, конкурси та справжній козацький гарт.
Подія: «Приватна урбаністика. Луцьк: місто, де зорі низько»
Тип заходу: розмова
Місце: книгарня «Є»
Початок: 17:00
Що обіцяють: Книгарня «Є» та сайт Tyzhden.ua запрошують на розмову «Луцьк: місто, де зорі низько та які зорі в інших українських містах» за участі кураторки проекту «Приватна урбаністика» Анастасії Левкової та авторки блогу про Луцьк у цьому проекті Ярослави Тимощук.
Під час заходу буде представлено рубрику «Приватна урбаністика» на сайті Tyzhden.ua, яка існує з вересня 2016 року і на сьогодні містить більше 50 блогів про різні українські міста. Поспілкуємося про таке: Що означає осмислювати місто? Для чого ділитися приватними, суб’єктивними враженнями про міста? Чому приватність, особисті враження від міст не менш важливі, ніж об’єктивна інформація про них? Чому важливі різні погляди на одне й те саме місто? Які українські міста найбільш обговорювані в художній літературі та блогах? На чому ґрунтуються наші враження від міст? Наскільки привабливим є Луцьк та інші міста Волині для мешканців та гостей? У чому ця привабливість? Чи має Луцьк власний дух і легенду, про яку знають по всій країні й за кордоном?
Також можна буде дізнатися, як стати автором «Приватної урбаністики», адже проект відкритий для всіх, хто осмислює українські міста, викладаючи свої враження у блогах.
Подія: «Кайдаші»
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: трагікомедія на дві дії
Подія: Дискотівка 2000-х
Місце: Пивний клуб «Оболонь» («Кораблик»)
Що обіцяють: Лунатиме музика різних стилів та характеру, українська та іноземна, яка була популярна у 2000-2018-х роках.
23-25 березня. КІНО
Фільм: «Розкрадачка гробниць: Лара Крофт»
Жанр: бойовик, пригоди
Місце: «Premier City»
Початок: 10:40; 16:20; 19:00; 22:10
Про що фільм? Лара Крофт відправляється в свою першу експедицію, щоб завершити розпочате батьком археологічне дослідження і розкрити античні секрети, які в свою чергу допоможуть очистити її ім'я. Їй належить боротися за виживання на схибленому від культу острові, застосовуючи всю свою вправність, силу і зброю.
Фільм: «Тихоокеанський рубіж: Повстання»
Жанр: фантастика, бойовик, пригоди
Місце: «Premier City»
Початок: 10:30; 12:45; 15:00; 17:15; 19:30; 21:50
Про що фільм? Масштабний конфлікт між монстрами масового ураження і супермашинами, створеними людьми для їхнього знищення. Коли світ за крок до прірви, повстане нове покоління відважних пілотів. Вони мають об’єднати всі сили, бо є останньою надією в глобальному протистоянні.
Фільм: «Кролик Петрик»
Жанр: мультфільм, фентезі, комедія, пригоди, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 12:00; 14:15; 16:10; 18:00; 19:50
Про що фільм? Світовий бестселер про дивовижні пригоди кролика Петрика та його друзів оживе! Заклятий ворог кроликів містер МакҐрегор не бажає ділитися врожаєм з лісовими мешканцями, а навпаки мріє про пироги з кролятиною. І тоді пухнасті вирішують дати відсіч безжальному фермерові…
Фільм: «Викрадена принцеса»
Жанр: анімація, комедія, пригоди
Місце: «Premier City»
Початок: 13:00; 16:35
Про що фільм? Ця дивовижна історія трапилась у чарівному місті Києві – за часів відважних воїнів, прекрасних принцес і могутніх чаклунів. Мандрівний артист Руслан, який мріє стати лицарем, зустрів прекрасну Мілу і закохався в неї, навіть не підозрюючи, що дівчина - донька київського князя. Але щастю закоханих не судилося тривати вічно: злий чаклун Чорномор з’явився в магічному вихорі і на очах Руслана викрав кохану, прагнучи перетворити силу її кохання на власну чаклунську могутність. Не роздумуючи, Руслан рушив у погоню за викраденою принцесою, щоб, здолавши всі перешкоди та небезпеки на своєму шляху, довести, що справжня любов – сильніша за магію.
Фільм: «Шерлок Гномс»
Жанр: мультфільм, фентезі, мелодрама, комедія, детектив, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 10:10; 12:30; 14:50; 18:25
Про що фільм? Головні герої мультфільму – добре знайомі юним глядачам Гномео і Джульєтта. Це два садових гноми. Людям тільки здається, що ці милі фігурки – нерухомі. Насправді ж, тільки но люди відводять погляд, у середовищі садових фігур починає вирувати життя. Солодка парочка закоханих гномів потрапляє на затишне подвір’я у Лондоні. Їхньому безтурботному життю приходить кінець, коли у місті несподівано починають зникати гноми. Не обійшла стороною біда і їхнє подвір’я – усі сусіди десь поділися поки Гномео та Джульєти не було вдома. Єдина надія на порятунок спільноти гномів – Шерлок Гномс, уславлений детектив, якому під силу розплутати будь-який злочин.
Мультфільм «Шерлок Гномс» є продовженням історії садових гномів Гномео і Джульєтти.
Фільм: «Складки часу»
Жанр: фантастика, фентезі, пригоди, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 10:20; 14:00
Про що фільм? У центрі сюжету перебуває молода Мег Муррі, батько якої безслідно зник під час наукового експерименту. Після низки таємничих подій вона відправляється на його пошуки разом з однокласником і молодшим кузеном. Їх чекають подорожі в часі і знайомство з дивними світами.
Фільм: «Червоний горобець»
Жанр: трилер
Місце: «Premier City»
Початок: 21:40
Про що фільм? «Червоний горобець» з Дженніфер Лоуренс у головній ролі. Домініку Єгорову (Дженніфер Лоуренс) проти її волі вербують до російської секретної служби у якості «горобця» - професйної звабниці. Домініка вчиться використовувати своє тіло в якості зброї, але прагне зберегти почуття власної гідності під час проходження цього принизливого вишколу. Перетворившись на знаряддя несправедливої системи, вона стає одним з найцінніших агентів секретної програми. Її першою ціллю є Нат Неш (Джоел Едгертон), офіцер ЦРУ, відповідальний за проникнення американських «кротів» до російської розвідки. Між двома молодими людьми зав’язуються складні стосунки - переплетіння взаємного потягу та омани, які ставлять під загрозу їхню кар’єру, світогляд та безпеку обох держав. Фільм знято за романом колишнього офіцера ЦРУ Джейсона Меттьюза «Червоний горобець». Чергова поява Дженніфер Лоуренс у фільмі режисера Френсіса Лоуренса (після «Голодних Ігор»).
Фільм: «Пасажир»
Жанр: трилер, драма, кримінал, детектив
Місце: «Premier City»
Початок: 20:10
Про що фільм? Повертаючись з роботи додому, бізнесмен мимоволі виявляється втягнутим у злочинну змову, яка ставить під загрозу не тільки його власне життя, але і тих, хто знаходиться поряд з ним.
Фільм: «Тебе ніколи тут не було»
Жанр: трилер, драма, детектив
Місце: «Premier City»
Початок: 21:30
Про що фільм? Відставний військовий і колишній агент ФБР Джо знаходить собі нове заняття: визволяє дівчат із мереж секс-торгівлі, діючи поза рамками закону. Отримавши замовлення від великого політика, чия дочка-підліток потрапила в бордель, Джо з'ясовує, що брудний бізнес вплетений у павутину масштабної корупції та змов.
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Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас підбірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П’ятниця, 23 березня
Подія: «Лускунчик»
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок
Початок: 11:00
Що обіцяють: вистава для дітей з 6 років тривалістю 1 година 15 хвилин, з антрактом
Подія: «Життя зі смаком»
Тип заходу: майстер-клас
Місце: Палац культури Луцька
Початок: 17:30
Що обіцяють: відомий ресторатор ( досвід більше 29 років); засновник «Школи Щасливого життя»; бізнес-тренер, автор майстер-класів та навчальних програм Маргарита Січкар проведе авторський майстер-клас.
На м/к ви дізнаєтесь:
- як бути привабливою жінкою завжди і всюди, складові жіночої сексуальності;
- яким має бути справжній чоловік;
- як з максимальною користю приділяти час дітям;
- основні моменти мотивації в роботі;
- як знайти свою улюблену справу;
- як переключатися в потоці повсякденних справ;
- як зберігати внутрішню гармонію;
- як бути щасливим кожен день, основні принципи або секрети щастя та ще багато цікавого.
Подія: «Не шукайте щастя, бо я його украв»
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: драма, іде без антракту
Подія: VIRSKY SHOW
Тип заходу: шоу
Місце: Волинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка
Початок: 19:00
Що обіцяють: VIRSKY SHOW – це дійство міжнародної якості та формату. На одній сцені Ви побачите національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського разом з живописом на воді від всесвітньовідомої Ангеліни Золотої.
Поєднання «музики народів світу» (таку назву має програма, з котрою наше місто відвідає шоу), неперевершеної хореографії та живопису на воді в режимі LIVE, створює відчуття 100% присутності слухача у тій країні світу, з котрою пов’язана виконувана мелодія. Під час події Ви зможете подорожувати світом, не покидаючи рідне місто – ідеальний варіант для всіх відвідувачів шоу.
Субота, 24 березня
Подія: Про100Фест
Тип заходу: фестиваль
Місце: A-B Hub (вул. Винниченка, 30)
Початок: 12:00
Що обіцяють: Про100фест - це фестиваль натуральних продуктів, здорової їжі та якісного способу відпочинку. Цього разу переважатиме пасхальна тематика ярмарки і майстер-класи та пісна корисна їжа.
У Смачному просторі – ви зможете поласувати смачними корисними пісними стравами та напоями.
На Ярмарку – майстри пропонуватимуть плетені кошики, вишиті рушники, писанки та крашанки різної текстури та іншу пасхальну атрибутику. Окрім цього – натуральну косметику кількох виробників.
У Креативному просторі на вас чекають цікаві майстер-класи із декорування пасхальних корзин, розпису писанок, ліплення та створення пасхальних сувенірів.
Позитивні аніматори з центрів розвитку міста – забавлятимуть ваших діток у Дитячому просторі.
У вільному просторі на вас чекають цікаві презентації проектів та представлення корисних послуг.
Також будуть захопливі квести та багато сюрпризів.
Подія: Творчий звіт луцької музичної школи № 3
Місце: Палац культури Луцька
Початок: 15:00
Подія: Турнір зі спідкубінгу
Місце: Адреналін Сіті
Початок: 16:00
Що обіцяють: в Академії пізнання та розвитку «Робологікум» розпочнеться щорічний весняний чемпіонат зі спідкубінгу.
Реєстрація та участь в змаганнях безкоштовна. Призовий фонд – 1500 грн.
Подія: Презентація антології п’єс «Драмовичок» для дітей і підлітків
Місце: вул Ковельська, 56
Початок: 17:00
Що обіцяють: Дитяча театральна студія «ДогориДриґом» запрошує на презентацію антології п'єс «Драмовичок» для дітей і підлітків та інших книг, інтернет-сайтів і проектів сучасної драми із фото та відео вистав.
«Драмовичок» – це перша антологія п’єс для дітей та підлітків за час незалежності України. До книги увійшло 20 текстів – різних за жанром і стилістикою. Репрезентують видання автори різних поколінь – від «патріарха» дитячої літератури Всеволода Нестайка до наймолодшої «казкарки» Анни Багряної. Збірка містить драматургію для малої сцени і для великої, мюзикли та п’єси для лялькового театру.
Модератор презентації – Неда Неждана, драматург, культуролог, перекладач, кандидат філологічних наук, керівник відділу драматичних проектів НЦТМ імені Леся Курбаса.
У рамках презентації також нові книги із серії драматургічного відділу Центру Курбаса: антології монодрами «ГОЛОС ТИХОЇ БЕЗОДНІ ТА ІНШІ ГОЛОСИ», біографічних п’єс «ТАЇНА БУТТЯ», актуальних «МАЙДАН. ДО І ПІСЛЯ», жіночої драми «МОТАНКА», серії авторських збірок, інформаційний драматургічний збірник «КОЛО АВТОРІВ», Інтернет-проекти «ДРАМА&СВІТ» та «АВАНСЦЕНА», серії перекладів «НОВІТНЯ П’ЄСА», міжнародні проекти у Македонії, Сербії, Польщі, Франції, Туреччині та ін.
Після презентації аудиторія матиме можливість придбати кілька антологій та переглянути фантастичну казку «Зоряна мандрівка» за п'єсою Неди Нежданої.
Подія: боксерський турнір пам’яті Віктора Мандзика
Тип заходу: спортивні змагання
Місце: Арена розваг «Generator City»
Початок: 18:00
Що обіцяють: міжнародна боксерська матчева зустріч пам'яті майстра спорту України з боксу, учасника АТО, співробітника Служби безпеки України, капітана Віктора Мандзика
Подія: «Каса маре»
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: драма на дві дії
Подія: концерт гурту «Шосте чуття»
Місце: Пивний клуб «Оболонь» («Кораблик»)
Початок: 21:30
Що обіцяють: хороший настрій та позитив
Неділя, 25 березня
Подія: «Чарівна лампа Аладдіна»
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка
Початок: 12:00
Що обіцяють: лірична казка на дві дії
Подія: Про100Фест
Тип заходу: фестиваль
Місце: A-B Hub (вул. Винниченка, 30)
Початок: 12:00
Що обіцяють: Про100фест - це фестиваль натуральних продуктів, здорової їжі та якісного способу відпочинку. Цього разу переважатиме пасхальна тематика ярмарки і майстер-класи та пісна корисна їжа.
У Смачному просторі – ви зможете поласувати смачними корисними пісними стравами та напоями.
На Ярмарку – майстри пропонуватимуть плетені кошики, вишиті рушники, писанки та крашанки різної текстури та іншу пасхальну атрибутику. Окрім цього – натуральну косметику кількох виробників.
У Креативному просторі на вас чекають цікаві майстер-класи із декорування пасхальних корзин, розпису писанок, ліплення та створення пасхальних сувенірів.
Позитивні аніматори з центрів розвитку міста – забавлятимуть ваших діток у Дитячому просторі.
У вільному просторі на вас чекають цікаві презентації проектів та представлення корисних послуг.
Також будуть захопливі квести та багато сюрпризів.
Подія: «Попелюшка»
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок
Початок: 12:00
Що обіцяють: вистава для дітей з трьох років тривалістю 65 хвилин, з антрактом
Подія: «Золота нотка»
Тип заходу: концерт
Місце: Палац культури Луцька
Початок: 12:00
Що обіцяють: гала-концерт обласного конкурсу фортепіанного мистецтва
Подія: презентація надсучасної техніки
Місце: арена розваг «Generator City»
Початок: 13:00
Що обіцяють: У програмі: показові виступи, конкурси та призи. В рамках можна буде безкоштовно спробувати покататися на новинках. Також, в цей день безкоштовні й послуги інструктора.
Подія: відкриття арт-локації «Творчий калейдоскоп»
Місце: вул. Винниченка, 67 (2-й поверх)
Початок: 14:00
Подія: майстер-клас козацького гарту
Місце: дитячий розважальний центр «Лімпопо»
Початок: 15:00
Що обіцяють: майстер-клас від школи козацького гарту смт. Рокині «Козачок». У програмі заходу: показові виступи та прийоми козацьких бойових мистецтв для юних патріотів; естафети, конкурси та справжній козацький гарт.
Подія: «Приватна урбаністика. Луцьк: місто, де зорі низько»
Тип заходу: розмова
Місце: книгарня «Є»
Початок: 17:00
Що обіцяють: Книгарня «Є» та сайт Tyzhden.ua запрошують на розмову «Луцьк: місто, де зорі низько та які зорі в інших українських містах» за участі кураторки проекту «Приватна урбаністика» Анастасії Левкової та авторки блогу про Луцьк у цьому проекті Ярослави Тимощук.
Під час заходу буде представлено рубрику «Приватна урбаністика» на сайті Tyzhden.ua, яка існує з вересня 2016 року і на сьогодні містить більше 50 блогів про різні українські міста. Поспілкуємося про таке: Що означає осмислювати місто? Для чого ділитися приватними, суб’єктивними враженнями про міста? Чому приватність, особисті враження від міст не менш важливі, ніж об’єктивна інформація про них? Чому важливі різні погляди на одне й те саме місто? Які українські міста найбільш обговорювані в художній літературі та блогах? На чому ґрунтуються наші враження від міст? Наскільки привабливим є Луцьк та інші міста Волині для мешканців та гостей? У чому ця привабливість? Чи має Луцьк власний дух і легенду, про яку знають по всій країні й за кордоном?
Також можна буде дізнатися, як стати автором «Приватної урбаністики», адже проект відкритий для всіх, хто осмислює українські міста, викладаючи свої враження у блогах.
Подія: «Кайдаші»
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: трагікомедія на дві дії
Подія: Дискотівка 2000-х
Місце: Пивний клуб «Оболонь» («Кораблик»)
Що обіцяють: Лунатиме музика різних стилів та характеру, українська та іноземна, яка була популярна у 2000-2018-х роках.
23-25 березня. КІНО
Фільм: «Розкрадачка гробниць: Лара Крофт»
Жанр: бойовик, пригоди
Місце: «Premier City»
Початок: 10:40; 16:20; 19:00; 22:10
Про що фільм? Лара Крофт відправляється в свою першу експедицію, щоб завершити розпочате батьком археологічне дослідження і розкрити античні секрети, які в свою чергу допоможуть очистити її ім'я. Їй належить боротися за виживання на схибленому від культу острові, застосовуючи всю свою вправність, силу і зброю.
Фільм: «Тихоокеанський рубіж: Повстання»
Жанр: фантастика, бойовик, пригоди
Місце: «Premier City»
Початок: 10:30; 12:45; 15:00; 17:15; 19:30; 21:50
Про що фільм? Масштабний конфлікт між монстрами масового ураження і супермашинами, створеними людьми для їхнього знищення. Коли світ за крок до прірви, повстане нове покоління відважних пілотів. Вони мають об’єднати всі сили, бо є останньою надією в глобальному протистоянні.
Фільм: «Кролик Петрик»
Жанр: мультфільм, фентезі, комедія, пригоди, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 12:00; 14:15; 16:10; 18:00; 19:50
Про що фільм? Світовий бестселер про дивовижні пригоди кролика Петрика та його друзів оживе! Заклятий ворог кроликів містер МакҐрегор не бажає ділитися врожаєм з лісовими мешканцями, а навпаки мріє про пироги з кролятиною. І тоді пухнасті вирішують дати відсіч безжальному фермерові…
Фільм: «Викрадена принцеса»
Жанр: анімація, комедія, пригоди
Місце: «Premier City»
Початок: 13:00; 16:35
Про що фільм? Ця дивовижна історія трапилась у чарівному місті Києві – за часів відважних воїнів, прекрасних принцес і могутніх чаклунів. Мандрівний артист Руслан, який мріє стати лицарем, зустрів прекрасну Мілу і закохався в неї, навіть не підозрюючи, що дівчина - донька київського князя. Але щастю закоханих не судилося тривати вічно: злий чаклун Чорномор з’явився в магічному вихорі і на очах Руслана викрав кохану, прагнучи перетворити силу її кохання на власну чаклунську могутність. Не роздумуючи, Руслан рушив у погоню за викраденою принцесою, щоб, здолавши всі перешкоди та небезпеки на своєму шляху, довести, що справжня любов – сильніша за магію.
Фільм: «Шерлок Гномс»
Жанр: мультфільм, фентезі, мелодрама, комедія, детектив, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 10:10; 12:30; 14:50; 18:25
Про що фільм? Головні герої мультфільму – добре знайомі юним глядачам Гномео і Джульєтта. Це два садових гноми. Людям тільки здається, що ці милі фігурки – нерухомі. Насправді ж, тільки но люди відводять погляд, у середовищі садових фігур починає вирувати життя. Солодка парочка закоханих гномів потрапляє на затишне подвір’я у Лондоні. Їхньому безтурботному життю приходить кінець, коли у місті несподівано починають зникати гноми. Не обійшла стороною біда і їхнє подвір’я – усі сусіди десь поділися поки Гномео та Джульєти не було вдома. Єдина надія на порятунок спільноти гномів – Шерлок Гномс, уславлений детектив, якому під силу розплутати будь-який злочин.
Мультфільм «Шерлок Гномс» є продовженням історії садових гномів Гномео і Джульєтти.
Фільм: «Складки часу»
Жанр: фантастика, фентезі, пригоди, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 10:20; 14:00
Про що фільм? У центрі сюжету перебуває молода Мег Муррі, батько якої безслідно зник під час наукового експерименту. Після низки таємничих подій вона відправляється на його пошуки разом з однокласником і молодшим кузеном. Їх чекають подорожі в часі і знайомство з дивними світами.
Фільм: «Червоний горобець»
Жанр: трилер
Місце: «Premier City»
Початок: 21:40
Про що фільм? «Червоний горобець» з Дженніфер Лоуренс у головній ролі. Домініку Єгорову (Дженніфер Лоуренс) проти її волі вербують до російської секретної служби у якості «горобця» - професйної звабниці. Домініка вчиться використовувати своє тіло в якості зброї, але прагне зберегти почуття власної гідності під час проходження цього принизливого вишколу. Перетворившись на знаряддя несправедливої системи, вона стає одним з найцінніших агентів секретної програми. Її першою ціллю є Нат Неш (Джоел Едгертон), офіцер ЦРУ, відповідальний за проникнення американських «кротів» до російської розвідки. Між двома молодими людьми зав’язуються складні стосунки - переплетіння взаємного потягу та омани, які ставлять під загрозу їхню кар’єру, світогляд та безпеку обох держав. Фільм знято за романом колишнього офіцера ЦРУ Джейсона Меттьюза «Червоний горобець». Чергова поява Дженніфер Лоуренс у фільмі режисера Френсіса Лоуренса (після «Голодних Ігор»).
Фільм: «Пасажир»
Жанр: трилер, драма, кримінал, детектив
Місце: «Premier City»
Початок: 20:10
Про що фільм? Повертаючись з роботи додому, бізнесмен мимоволі виявляється втягнутим у злочинну змову, яка ставить під загрозу не тільки його власне життя, але і тих, хто знаходиться поряд з ним.
Фільм: «Тебе ніколи тут не було»
Жанр: трилер, драма, детектив
Місце: «Premier City»
Початок: 21:30
Про що фільм? Відставний військовий і колишній агент ФБР Джо знаходить собі нове заняття: визволяє дівчат із мереж секс-торгівлі, діючи поза рамками закону. Отримавши замовлення від великого політика, чия дочка-підліток потрапила в бордель, Джо з'ясовує, що брудний бізнес вплетений у павутину масштабної корупції та змов.
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