Куди піти у вихідні в Луцьку: 23-25 березня

На вихідних у Луцьку постійно відбувається багато заходів, які можна відвідати з коханими, друзями або родиною, аби повеселитись, дізнатись щось нове та просто відпочити.підготувало для вас підбірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.виставаВолинський академічний обласний театр ляльок11:00вистава для дітей з 6 років тривалістю 1 година 15 хвилин, з антрактоммайстер-класПалац культури Луцька17:30відомий ресторатор ( досвід більше 29 років); засновник «Школи Щасливого життя»; бізнес-тренер, автор майстер-класів та навчальних програмпроведе авторський майстер-клас.На м/к ви дізнаєтесь:- як бути привабливою жінкою завжди і всюди, складові жіночої сексуальності;- яким має бути справжній чоловік;- як з максимальною користю приділяти час дітям;- основні моменти мотивації в роботі;- як знайти свою улюблену справу;- як переключатися в потоці повсякденних справ;- як зберігати внутрішню гармонію;- як бути щасливим кожен день, основні принципи або секрети щастя та ще багато цікавого.виставаВолинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка18:00драма, іде без антрактушоуВолинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка19:00VIRSKY SHOW – це дійство міжнародної якості та формату. На одній сцені Ви побачите національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського разом з живописом на воді від всесвітньовідомої Ангеліни Золотої.Поєднання «музики народів світу» (таку назву має програма, з котрою наше місто відвідає шоу), неперевершеної хореографії та живопису на воді в режимі LIVE, створює відчуття 100% присутності слухача у тій країні світу, з котрою пов’язана виконувана мелодія. Під час події Ви зможете подорожувати світом, не покидаючи рідне місто – ідеальний варіант для всіх відвідувачів шоу.фестивальA-B Hub (вул. Винниченка, 30)12:00Про100фест - це фестиваль натуральних продуктів, здорової їжі та якісного способу відпочинку. Цього разу переважатиме пасхальна тематика ярмарки і майстер-класи та пісна корисна їжа.У Смачному просторі – ви зможете поласувати смачними корисними пісними стравами та напоями.На Ярмарку – майстри пропонуватимуть плетені кошики, вишиті рушники, писанки та крашанки різної текстури та іншу пасхальну атрибутику. Окрім цього – натуральну косметику кількох виробників.У Креативному просторі на вас чекають цікаві майстер-класи із декорування пасхальних корзин, розпису писанок, ліплення та створення пасхальних сувенірів.Позитивні аніматори з центрів розвитку міста – забавлятимуть ваших діток у Дитячому просторі.У вільному просторі на вас чекають цікаві презентації проектів та представлення корисних послуг.Також будуть захопливі квести та багато сюрпризів.Палац культури Луцька15:00Адреналін Сіті16:00в Академії пізнання та розвитку «Робологікум» розпочнеться щорічний весняний чемпіонат зі спідкубінгу.Реєстрація та участь в змаганнях безкоштовна. Призовий фонд – 1500 грн.вул Ковельська, 5617:00Дитяча театральна студія «ДогориДриґом» запрошує на презентацію антології п'єс «Драмовичок» для дітей і підлітків та інших книг, інтернет-сайтів і проектів сучасної драми із фото та відео вистав.«Драмовичок» – це перша антологія п’єс для дітей та підлітків за час незалежності України. До книги увійшло 20 текстів – різних за жанром і стилістикою. Репрезентують видання автори різних поколінь – від «патріарха» дитячої літератури Всеволода Нестайка до наймолодшої «казкарки» Анни Багряної. Збірка містить драматургію для малої сцени і для великої, мюзикли та п’єси для лялькового театру.Модератор презентації – Неда Неждана, драматург, культуролог, перекладач, кандидат філологічних наук, керівник відділу драматичних проектів НЦТМ імені Леся Курбаса.У рамках презентації також нові книги із серії драматургічного відділу Центру Курбаса: антології монодрами «ГОЛОС ТИХОЇ БЕЗОДНІ ТА ІНШІ ГОЛОСИ», біографічних п’єс «ТАЇНА БУТТЯ», актуальних «МАЙДАН. ДО І ПІСЛЯ», жіночої драми «МОТАНКА», серії авторських збірок, інформаційний драматургічний збірник «КОЛО АВТОРІВ», Інтернет-проекти «ДРАМА&СВІТ» та «АВАНСЦЕНА», серії перекладів «НОВІТНЯ П’ЄСА», міжнародні проекти у Македонії, Сербії, Польщі, Франції, Туреччині та ін.Після презентації аудиторія матиме можливість придбати кілька антологій та переглянути фантастичну казку «Зоряна мандрівка» за п'єсою Неди Нежданої.спортивні змаганняАрена розваг «Generator City»18:00міжнародна боксерська матчева зустріч пам'яті майстра спорту України з боксу, учасника АТО, співробітника Служби безпеки України, капітанавиставаВолинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка18:00драма на дві діїПивний клуб «Оболонь» («Кораблик»)21:30хороший настрій та позитиввиставаВолинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка12:00лірична казка на дві діїфестивальA-B Hub (вул. Винниченка, 30)12:00Про100фест - це фестиваль натуральних продуктів, здорової їжі та якісного способу відпочинку. Цього разу переважатиме пасхальна тематика ярмарки і майстер-класи та пісна корисна їжа.У Смачному просторі – ви зможете поласувати смачними корисними пісними стравами та напоями.На Ярмарку – майстри пропонуватимуть плетені кошики, вишиті рушники, писанки та крашанки різної текстури та іншу пасхальну атрибутику. Окрім цього – натуральну косметику кількох виробників.У Креативному просторі на вас чекають цікаві майстер-класи із декорування пасхальних корзин, розпису писанок, ліплення та створення пасхальних сувенірів.Позитивні аніматори з центрів розвитку міста – забавлятимуть ваших діток у Дитячому просторі.У вільному просторі на вас чекають цікаві презентації проектів та представлення корисних послуг.Також будуть захопливі квести та багато сюрпризів.виставаВолинський академічний обласний театр ляльок12:00вистава для дітей з трьох років тривалістю 65 хвилин, з антрактомконцертПалац культури Луцька12:00гала-концерт обласного конкурсу фортепіанного мистецтваарена розваг «Generator City»13:00У програмі: показові виступи, конкурси та призи. В рамках можна буде безкоштовно спробувати покататися на новинках. Також, в цей день безкоштовні й послуги інструктора.вул. Винниченка, 67 (2-й поверх)14:00дитячий розважальний центр «Лімпопо»15:00майстер-клас від школи козацького гарту смт. Рокині «Козачок». У програмі заходу: показові виступи та прийоми козацьких бойових мистецтв для юних патріотів; естафети, конкурси та справжній козацький гарт.розмовакнигарня «Є»17:00Книгарня «Є» та сайт Tyzhden.ua запрошують на розмову «Луцьк: місто, де зорі низько та які зорі в інших українських містах» за участі кураторки проекту «Приватна урбаністика» Анастасії Левкової та авторки блогу про Луцьк у цьому проекті Ярослави Тимощук.Під час заходу буде представлено рубрику «Приватна урбаністика» на сайті Tyzhden.ua, яка існує з вересня 2016 року і на сьогодні містить більше 50 блогів про різні українські міста. Поспілкуємося про таке: Що означає осмислювати місто? Для чого ділитися приватними, суб’єктивними враженнями про міста? Чому приватність, особисті враження від міст не менш важливі, ніж об’єктивна інформація про них? Чому важливі різні погляди на одне й те саме місто? Які українські міста найбільш обговорювані в художній літературі та блогах? На чому ґрунтуються наші враження від міст? Наскільки привабливим є Луцьк та інші міста Волині для мешканців та гостей? У чому ця привабливість? Чи має Луцьк власний дух і легенду, про яку знають по всій країні й за кордоном?Також можна буде дізнатися, як стати автором «Приватної урбаністики», адже проект відкритий для всіх, хто осмислює українські міста, викладаючи свої враження у блогах.виставаВолинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка18:00трагікомедія на дві діїПивний клуб «Оболонь» («Кораблик»)Лунатиме музика різних стилів та характеру, українська та іноземна, яка була популярна у 2000-2018-х роках.бойовик, пригоди«Premier City»10:40; 16:20; 19:00; 22:10Лара Крофт відправляється в свою першу експедицію, щоб завершити розпочате батьком археологічне дослідження і розкрити античні секрети, які в свою чергу допоможуть очистити її ім'я. Їй належить боротися за виживання на схибленому від культу острові, застосовуючи всю свою вправність, силу і зброю.фантастика, бойовик, пригоди«Premier City»10:30; 12:45; 15:00; 17:15; 19:30; 21:50Масштабний конфлікт між монстрами масового ураження і супермашинами, створеними людьми для їхнього знищення. Коли світ за крок до прірви, повстане нове покоління відважних пілотів. Вони мають об’єднати всі сили, бо є останньою надією в глобальному протистоянні.мультфільм, фентезі, комедія, пригоди, сімейний«Premier City»12:00; 14:15; 16:10; 18:00; 19:50Світовий бестселер про дивовижні пригоди кролика Петрика та його друзів оживе! Заклятий ворог кроликів містер МакҐрегор не бажає ділитися врожаєм з лісовими мешканцями, а навпаки мріє про пироги з кролятиною. І тоді пухнасті вирішують дати відсіч безжальному фермерові…анімація, комедія, пригоди«Premier City»13:00; 16:35Ця дивовижна історія трапилась у чарівному місті Києві – за часів відважних воїнів, прекрасних принцес і могутніх чаклунів. Мандрівний артист Руслан, який мріє стати лицарем, зустрів прекрасну Мілу і закохався в неї, навіть не підозрюючи, що дівчина - донька київського князя. Але щастю закоханих не судилося тривати вічно: злий чаклун Чорномор з’явився в магічному вихорі і на очах Руслана викрав кохану, прагнучи перетворити силу її кохання на власну чаклунську могутність. Не роздумуючи, Руслан рушив у погоню за викраденою принцесою, щоб, здолавши всі перешкоди та небезпеки на своєму шляху, довести, що справжня любов – сильніша за магію.мультфільм, фентезі, мелодрама, комедія, детектив, сімейний«Premier City»10:10; 12:30; 14:50; 18:25Головні герої мультфільму – добре знайомі юним глядачам Гномео і Джульєтта. Це два садових гноми. Людям тільки здається, що ці милі фігурки – нерухомі. Насправді ж, тільки но люди відводять погляд, у середовищі садових фігур починає вирувати життя. Солодка парочка закоханих гномів потрапляє на затишне подвір’я у Лондоні. Їхньому безтурботному життю приходить кінець, коли у місті несподівано починають зникати гноми. Не обійшла стороною біда і їхнє подвір’я – усі сусіди десь поділися поки Гномео та Джульєти не було вдома. Єдина надія на порятунок спільноти гномів – Шерлок Гномс, уславлений детектив, якому під силу розплутати будь-який злочин.Мультфільм «Шерлок Гномс» є продовженням історії садових гномів Гномео і Джульєтти.фантастика, фентезі, пригоди, сімейний«Premier City»10:20; 14:00У центрі сюжету перебуває молода Мег Муррі, батько якої безслідно зник під час наукового експерименту. Після низки таємничих подій вона відправляється на його пошуки разом з однокласником і молодшим кузеном. Їх чекають подорожі в часі і знайомство з дивними світами.трилер«Premier City»21:40«Червоний горобець» з Дженніфер Лоуренс у головній ролі. Домініку Єгорову (Дженніфер Лоуренс) проти її волі вербують до російської секретної служби у якості «горобця» - професйної звабниці. Домініка вчиться використовувати своє тіло в якості зброї, але прагне зберегти почуття власної гідності під час проходження цього принизливого вишколу. Перетворившись на знаряддя несправедливої системи, вона стає одним з найцінніших агентів секретної програми. Її першою ціллю є Нат Неш (Джоел Едгертон), офіцер ЦРУ, відповідальний за проникнення американських «кротів» до російської розвідки. Між двома молодими людьми зав’язуються складні стосунки - переплетіння взаємного потягу та омани, які ставлять під загрозу їхню кар’єру, світогляд та безпеку обох держав. Фільм знято за романом колишнього офіцера ЦРУ Джейсона Меттьюза «Червоний горобець». Чергова поява Дженніфер Лоуренс у фільмі режисера Френсіса Лоуренса (після «Голодних Ігор»).трилер, драма, кримінал, детектив«Premier City»20:10Повертаючись з роботи додому, бізнесмен мимоволі виявляється втягнутим у злочинну змову, яка ставить під загрозу не тільки його власне життя, але і тих, хто знаходиться поряд з ним.трилер, драма, детектив«Premier City»21:30Відставний військовий і колишній агент ФБР Джо знаходить собі нове заняття: визволяє дівчат із мереж секс-торгівлі, діючи поза рамками закону. Отримавши замовлення від великого політика, чия дочка-підліток потрапила в бордель, Джо з'ясовує, що брудний бізнес вплетений у павутину масштабної корупції та змов.