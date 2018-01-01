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Розшукують лучанина, який переховується від правоохоронців. ФОТО

Розшукують лучанина, який переховується від правоохоронців. ФОТО
Луцький відділ поліції встановлює місце перебування Ярослава Поповича.

Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.

33-річний громадянин був засуджений за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження) та уникає відбування покарання, призначеного судом.

Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця знаходження розшукуваного, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332) 24-92-48, 24-44-17, (066) 540-36-92, або на лінію «102».

Розшукують лучанина, який переховується від правоохоронців. ФОТО

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Теги: розшук людей
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