Пояснили, чому утворюються черги за «біометрикою» у Луцькому ЦНАПі





Про це розповіла начальник відділу оформлення біометричних документів Тетяна Левчук, - пише ІА



Із її слів, кількість талонів залежить від прийомних годин у ЦНАПі. У понеділок, 19 березня, та сьогодні, 21 березня, було видано 100 талонів, плюс талони попереднього запису на виготовлення ІД-картки. У вівторок, 20 березня, було видано 120 талонів, плюс талони попереднього запису на виготовлення ІД-картки.



Якщо це п'ятниця, то талонів зазвичай 90, у суботу трохи менше – 60, бо на прийомі лише чергові адміністратори. Стільки або ж і більше талонів дають і на видачу вже готових паспортів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому Центрі надання адміністративних послуг досі є черги за біометричними паспортами, але основна маса звернень – це не лучани, а жителі із інших областей, районів, сіл.Про це розповіла начальник відділу оформлення біометричних документів, - пише ІА Конкурент Із її слів, кількість талонів залежить від прийомних годин у ЦНАПі. У понеділок, 19 березня, та сьогодні, 21 березня, було видано 100 талонів, плюс талони попереднього запису на виготовлення ІД-картки. У вівторок, 20 березня, було видано 120 талонів, плюс талони попереднього запису на виготовлення ІД-картки.Якщо це п'ятниця, то талонів зазвичай 90, у суботу трохи менше – 60, бо на прийомі лише чергові адміністратори. Стільки або ж і більше талонів дають і на видачу вже готових паспортів.

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