На Житомирщині СБУ вилучила понад 3 тонни бурштину. ФОТО
Сьогодні, 17:22
На Житомирщині правоохоронці вилучили в організаторів та учасників незаконного бізнесу понад три тонни необробленого бурштину.
Про це повідомили у прес-центрі СБУ.
Так, під час низки обшуків в обласному центрі та у населених пунктах Олевського району правоохоронці виявили розфасований за фракціями бурштин, «чорну бухгалтерію» ділків та засоби для незаконної скупки та видобутку «сонячного» каменю.
Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у прес-центрі СБУ.
Так, під час низки обшуків в обласному центрі та у населених пунктах Олевського району правоохоронці виявили розфасований за фракціями бурштин, «чорну бухгалтерію» ділків та засоби для незаконної скупки та видобутку «сонячного» каменю.
Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України.
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