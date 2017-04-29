На Житомирщині СБУ вилучила понад 3 тонни бурштину. ФОТО





Про це повідомили у прес-центрі СБУ.



Так, під час низки обшуків в обласному центрі та у населених пунктах Олевського району правоохоронці виявили розфасований за фракціями бурштин, «чорну бухгалтерію» ділків та засоби для незаконної скупки та видобутку «сонячного» каменю.



Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України.









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