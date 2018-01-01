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Патрульні звільнили фуру з снігового колапсу під Луцьком

Патрульні звільнили фуру з снігового колапсу під Луцьком
Поблизу Луцька сьогодні, 21 березня, поліцейські побачили вантажівку MAN, яка виїжджала зі станції техобслуговування і застрягла на узбіччі в снігу.

Водій намагався виїхати, але транспорт пробуксовував, - повідомили в управлінні патрульної поліції Волині.

Інспектор запропонував допомогу чоловікові, і той зчепив тросом вантажівку та службовий Isuzu.

За лічені секунди автомобіль витягнули з мокрого снігу, і водій спокійно поїхав своєю дорогою.



Аби в майбутньому з ним не траплялось таких прикрих випадків, йому подарували наліпку від акції #Керуй.

«Зауважимо, що очевидці цього випадку були в захваті від професійних і чітких дій патрульного Романа Ткачука, який керував Isuzu, та висловили вдячність інспекторам за допомогу та свою підтримку», - йдеться у повідомленні.


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Теги: патрульні, поліція, Луцьк
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