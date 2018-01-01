Патрульні звільнили фуру з снігового колапсу під Луцьком

Поблизу Луцька сьогодні, 21 березня, поліцейські побачили вантажівку MAN, яка виїжджала зі станції техобслуговування і застрягла на узбіччі в снігу.Водій намагався виїхати, але транспорт пробуксовував, - повідомили в управлінні патрульної поліції Волині.Інспектор запропонував допомогу чоловікові, і той зчепив тросом вантажівку та службовий Isuzu.За лічені секунди автомобіль витягнули з мокрого снігу, і водій спокійно поїхав своєю дорогою.Аби в майбутньому з ним не траплялось таких прикрих випадків, йому подарували наліпку від акції #Керуй.«Зауважимо, що очевидці цього випадку були в захваті від професійних і чітких дій патрульного Романа Ткачука, який керував Isuzu, та висловили вдячність інспекторам за допомогу та свою підтримку», - йдеться у повідомленні.