Щоб захистити бурштин, у волинських лісах встановили відеокамери





Камера бачить і вночі. Для людського ока вона майже непомітна, проте фіксує кожен рух, - повідомляють



Пристрій кріплять на дерево. Він зберігає усі фото, які миттєво надсилає на телефон лісівникам. Щойно камера зафіксує когось стороннього, його можна одразу затримати.



Маневицькі ліси неабияк приваблюють порушників. 3 роки тому вони здригалися від навали незаконних копачів, які вщент перекопали майже півтора десятка гектарів лісу. Спільними зусиллями гастролерів таки вигнали, та після себе вони залишили глибокі вирви та повалені дерева.



Досі ці території охороняють поліцейські. Та невеликі групи старателів усе ж піддаються спокусі незаконного заробытку та заходять у ліси з лопатами і помпами. Нещодавно тут затримали 4 молодиків із Рівненщини. Тож втрачати пильність не можна.



Браконь’єри – ще одна біда, уже для звіра. Лише у цьому господарстві торік затримали понад 30 порушників. І вже 75 у цьому році загалом в області. Вилучили 11 рушниць. Тому деякі камери встановили поблизу підгодівельних майданчиків, де їдять дикі кабани, козулі, лисиці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські ліси – під пильним оком відеокамер. Їх встановили у найпроблемніших місцях, привабливих для браконь’єра, крадія лісу чи незаконного копача бурштину.Камера бачить і вночі. Для людського ока вона майже непомітна, проте фіксує кожен рух, - повідомляють Факти ICTV Пристрій кріплять на дерево. Він зберігає усі фото, які миттєво надсилає на телефон лісівникам. Щойно камера зафіксує когось стороннього, його можна одразу затримати.Маневицькі ліси неабияк приваблюють порушників. 3 роки тому вони здригалися від навали незаконних копачів, які вщент перекопали майже півтора десятка гектарів лісу. Спільними зусиллями гастролерів таки вигнали, та після себе вони залишили глибокі вирви та повалені дерева.Досі ці території охороняють поліцейські. Та невеликі групи старателів усе ж піддаються спокусі незаконного заробытку та заходять у ліси з лопатами і помпами. Нещодавно тут затримали 4 молодиків із Рівненщини. Тож втрачати пильність не можна.Браконь’єри – ще одна біда, уже для звіра. Лише у цьому господарстві торік затримали понад 30 порушників. І вже 75 у цьому році загалом в області. Вилучили 11 рушниць. Тому деякі камери встановили поблизу підгодівельних майданчиків, де їдять дикі кабани, козулі, лисиці.

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