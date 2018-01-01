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Луцькі дітлахи передали поезію на полотні

Луцькі дітлахи передали поезію на полотні
Луцька художниця Алла Харчук презентувала новий проект у арт-галереї «Луцьк». Цього разу – не сама, а з вихованцями власної художньої студії «Світ творчих людей».

Вона приурочила експозицію картин до Міжнародного дня поезії, - передає Волинь24.

Ідея проекту полягала в тому, що діти малювали «поезію» на полотнах – передавали сюжети прочитаних віршів так, як вони їх бачать.

На полотнах юних художників ожили вірші волинських поетів Віри Барановської, Юлії Фінковської, Наталки Петрук, Ольги Ляснюк, Лєни Шторм, Антоніни Євтодюк, Миколи Мартинюка, Ніни Горик та Валентини Штинько.

Однак художниця не обмежилася географією Волинської області та використала у своєму проекті поезію киянки, членкині НСПУ Ніни Омріяної-Бай. До слова, особлива гостя спеціально прибула на відкриття виставки та привітала творчу малечу, подарувавши дітям власні книги.

Алла Харчук зауважила: намагалася максимально сприяти тому, аби юні художники виявляли самостійність та вмикали фантазію. Тож для багатьох поетів картини стали несподіванками, так як надали нових сенсів їх рядкам.

Після офіційної частини дійства дітлахи знайомилися з поетами, вірші яких оживляли на полотнах. Солодкий стіл та численні дружні фотосесії завершили презентацію проекту.


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Теги: виставка, Луцьк
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