На ветмедицину знову просять гроші з обласного бюджету

Профільна комісія Волиньради рекомендувала підтримати проект рішення, який передбачає виділення коштів на ветмедицину.Про це повідомили у прес-службі облради.Постійна комісія Волиньради з питань сільського господарства, продовольства, земельних відносин рекомендувала підтримати на сесії проект про затвердження Програми підтримки епізоотичного благополуччя, проведення лабораторно-діагностичних та лікувально-профілактичних робіт у сфері ветеринарної медицини у Волинській області на 2018-2020 роки.Документ розробили фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області.Зі слів начальника ГУ, мета програми - забезпечення ветеринарно-санітарного, епізоотичного благополуччя, охорона території Волинської області від занесення з інших держав або регіонів збудників карантинних хвороб тварин, забезпечення безпечності харчових продуктів тваринного походження та інших об’єктів ветеринарно-санітарного контролю і нагляду, проведення заходів щодо профілактики африканської чуми свиней, сказу та заразного вузликового дерматиту, проведення ветеринарно – санітарних робіт, здійснення заходів заходів з локалізації та ліквідації зазначених хвороб у виявлених неблагополучних пунктах, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції.Фінансування цих заходів пропонується здійснювати за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел, незаборонених законодавством.Зокрема, передбачено залучити кошти державного бюджету обсягом 138,1 мільйона гривень, обласного бюджету – 5,56 мільйона та бюджетів міських, селищних, сільських, бюджетів ОТГ – 3,4 мільйона.Обласному та місцевим бюджетам пропонується спрямовувати субвенції у державну казну.