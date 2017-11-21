На «беушні» тролейбуси у Луцьку з бюджету витратять 2 мільйони





Про це йшлося під час засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, - повідомляють



Директор департаменту фінансів та бюджету міськради Лілія Єлова інформувала, що, розподіляючи вільні залишки по загальному фонду бюджету міста, 1,9 мільйона гривень рекомендують направити на Луцьке підприємство електротранспорту на придбання тролейбусів.



Колегам голова комісії Борис Смаль пояснив, що для початку мають закупити два тролейбуси і потім щомісяця ще по 2.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже 2 мільйони гривень мають намір виділити з бюджету Луцька на закупівлю тролейбусів для ЛПЕ.Про це йшлося під час засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, - повідомляють Волинські новини Директор департаменту фінансів та бюджету міськрадиінформувала, що, розподіляючи вільні залишки по загальному фонду бюджету міста, 1,9 мільйона гривень рекомендують направити на Луцьке підприємство електротранспорту на придбання тролейбусів.Колегам голова комісіїпояснив, що для початку мають закупити два тролейбуси і потім щомісяця ще по 2.

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