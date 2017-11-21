На «беушні» тролейбуси у Луцьку з бюджету витратять 2 мільйони
Сьогодні, 02:55
Майже 2 мільйони гривень мають намір виділити з бюджету Луцька на закупівлю тролейбусів для ЛПЕ.
Про це йшлося під час засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, - повідомляють Волинські новини.
Директор департаменту фінансів та бюджету міськради Лілія Єлова інформувала, що, розподіляючи вільні залишки по загальному фонду бюджету міста, 1,9 мільйона гривень рекомендують направити на Луцьке підприємство електротранспорту на придбання тролейбусів.
Колегам голова комісії Борис Смаль пояснив, що для початку мають закупити два тролейбуси і потім щомісяця ще по 2.
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Про це йшлося під час засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, - повідомляють Волинські новини.
Директор департаменту фінансів та бюджету міськради Лілія Єлова інформувала, що, розподіляючи вільні залишки по загальному фонду бюджету міста, 1,9 мільйона гривень рекомендують направити на Луцьке підприємство електротранспорту на придбання тролейбусів.
Колегам голова комісії Борис Смаль пояснив, що для початку мають закупити два тролейбуси і потім щомісяця ще по 2.
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