Волинський рятувальник «засвітив» у декларації зарплату у 13 мільйонів

Юрій Сарфатюк задекларував разом із дружиною понад 25 мільйонів зарплати.



Про це повідомляє інтернет-видання «



Рятувальник у своїй декларації за 2017 рік вказав зарплату обсягом 13,668 мільйона гривень. Зарплата дружини Валентини Сафратюк – 11,777 мільйона гривень. Окрім того, дружина отримала соціальну допомогу – 17,82 тисячі гривень.







Для порівняння у 2016 році Сафратюк декларував зарплату у розмірі 91,414 тисячі гривень, а дружина – 69,939 тисячі гривень.



Дружині належить також автівка Daewoo Nubira 1999 року випуску, придбана у 2017 році, вартістю – 49 тисяч гривень.



Більше у декларації рятувальник нічого не вказував.

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