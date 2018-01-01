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Спецтема: Що заробили в 2017 році волинські посадовці
 

Волинський рятувальник «засвітив» у декларації зарплату у 13 мільйонів

Волинський рятувальник «засвітив» у декларації зарплату у 13 мільйонів
Старший помічник начальника чергової зміни ОКЦ ДСНС України у Волинській області Юрій Сарфатюк задекларував разом із дружиною понад 25 мільйонів зарплати.

Про це повідомляє інтернет-видання «Волинь Online».

Рятувальник у своїй декларації за 2017 рік вказав зарплату обсягом 13,668 мільйона гривень. Зарплата дружини Валентини Сафратюк – 11,777 мільйона гривень. Окрім того, дружина отримала соціальну допомогу – 17,82 тисячі гривень.

Волинський рятувальник «засвітив» у декларації зарплату у 13 мільйонів


Для порівняння у 2016 році Сафратюк декларував зарплату у розмірі 91,414 тисячі гривень, а дружина – 69,939 тисячі гривень.

Дружині належить також автівка Daewoo Nubira 1999 року випуску, придбана у 2017 році, вартістю – 49 тисяч гривень.

Більше у декларації рятувальник нічого не вказував.

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Теги: декларації-2018
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Коментарі 1
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Юрій відомий спортсмен України...а те що помилився мабуть вказавши всю суму з копійками ....
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