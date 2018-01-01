Волинський рятувальник «засвітив» у декларації зарплату у 13 мільйонів
21 березень, 23:04
Старший помічник начальника чергової зміни ОКЦ ДСНС України у Волинській області Юрій Сарфатюк задекларував разом із дружиною понад 25 мільйонів зарплати.
Про це повідомляє інтернет-видання «Волинь Online».
Рятувальник у своїй декларації за 2017 рік вказав зарплату обсягом 13,668 мільйона гривень. Зарплата дружини Валентини Сафратюк – 11,777 мільйона гривень. Окрім того, дружина отримала соціальну допомогу – 17,82 тисячі гривень.
Для порівняння у 2016 році Сафратюк декларував зарплату у розмірі 91,414 тисячі гривень, а дружина – 69,939 тисячі гривень.
Дружині належить також автівка Daewoo Nubira 1999 року випуску, придбана у 2017 році, вартістю – 49 тисяч гривень.
Більше у декларації рятувальник нічого не вказував.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє інтернет-видання «Волинь Online».
Рятувальник у своїй декларації за 2017 рік вказав зарплату обсягом 13,668 мільйона гривень. Зарплата дружини Валентини Сафратюк – 11,777 мільйона гривень. Окрім того, дружина отримала соціальну допомогу – 17,82 тисячі гривень.
Для порівняння у 2016 році Сафратюк декларував зарплату у розмірі 91,414 тисячі гривень, а дружина – 69,939 тисячі гривень.
Дружині належить також автівка Daewoo Nubira 1999 року випуску, придбана у 2017 році, вартістю – 49 тисяч гривень.
Більше у декларації рятувальник нічого не вказував.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Річний дохід Кварцяного становить майже 900 тисяч
21 березень, 20:15
Що задекларував радник в.о. Луцького міського голови Миронюк
21 березень, 17:55
Що у декларації голови торговельної комісії Луцькради
21 березень, 16:09
Годинник за 144 тисячі та ВАЗ: що має депутат-«відкликанець» Євгеній Ткачук
21 березень, 14:01
Коментарі 1
Юрій відомий спортсмен України...а те що помилився мабуть вказавши всю суму з копійками ....
Останні новини
22 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Три луцькі крамниці «погоріли» на нічній торгівлі спиртним
21 березень, 23:18
Волинський рятувальник «засвітив» у декларації зарплату у 13 мільйонів
21 березень, 23:04
На ветмедицину знову просять гроші з обласного бюджету
21 березень, 22:26
Родина із 3 дітьми тулиться на кількох «квадратах»
21 березень, 22:02