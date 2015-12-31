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Семеро волинян постраждали від переохолодження

Семеро волинян постраждали від переохолодження
По медичну допомогу через переохолодження внаслідок морозів на Волині звернулися семеро осіб.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у соціальній мережі Facebook.

Через різке зниження температури навколишнього середовища збільшився ризик переохолодження та обмороження. Найбільш уразливі до переохолодження діти і люди похилого віку, а також особи в стані алкогольного сп’яніння. Тривале перебування на холоді призводить до пригнічення функцій організму, пониження температури, появи сонливості, що може призвести до загибелі. Людини.

За останні три доби до центру ЕМД надійшло сім викликів до пацієнтів, які отримали загальне переохолодження.

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Теги: переохолодження, Волинь
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