Семеро волинян постраждали від переохолодження
Сьогодні, 06:11
По медичну допомогу через переохолодження внаслідок морозів на Волині звернулися семеро осіб.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у соціальній мережі Facebook.
Через різке зниження температури навколишнього середовища збільшився ризик переохолодження та обмороження. Найбільш уразливі до переохолодження діти і люди похилого віку, а також особи в стані алкогольного сп’яніння. Тривале перебування на холоді призводить до пригнічення функцій організму, пониження температури, появи сонливості, що може призвести до загибелі. Людини.
За останні три доби до центру ЕМД надійшло сім викликів до пацієнтів, які отримали загальне переохолодження.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у соціальній мережі Facebook.
Через різке зниження температури навколишнього середовища збільшився ризик переохолодження та обмороження. Найбільш уразливі до переохолодження діти і люди похилого віку, а також особи в стані алкогольного сп’яніння. Тривале перебування на холоді призводить до пригнічення функцій організму, пониження температури, появи сонливості, що може призвести до загибелі. Людини.
За останні три доби до центру ЕМД надійшло сім викликів до пацієнтів, які отримали загальне переохолодження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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