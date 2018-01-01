Три луцькі крамниці «погоріли» на нічній торгівлі спиртним

Три торговельні заклади Луцька покарали інспектори муніципальної варти за торгівлю алкогольними та слабоалкогольними виробами в заборонений час.Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міськради.Муніципали влаштували рейд нічним містом, щоб перевірити чи дотримуються підприємці рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» в період з 22:00 до 08:00.Першою «попалася» продавець «Міні-маркету» на проспекті Волі. Вона без зайвих питань продала слабоалкогольний напій, за що була покарана адміністративним протоколом за ч. 2 ст. 156 КУпАП.Не сильно переймались забороною продажу алкогольний та слабоалкогольних виробів й у магазинах «Продуктовий», що на вулиці Василя Мойсея та «Нивка» на проспекті Соборності, тому без проблем відпустили інспекторам горілку. На продавців даних торгівельних закладів муніципали також склали адмінпротоколи за ч. 2 ст. 156 КУпАП.Тепер «тріо» порушникам доведеться відвідати засідання адміністративних комісій за місцем проживання, адже муніципали передадуть складені протоколи на їх розгляд. Тоді для продавців і буде визначено міру покарання.