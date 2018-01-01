Три луцькі крамниці «погоріли» на нічній торгівлі спиртним
21 березень, 23:18
Три торговельні заклади Луцька покарали інспектори муніципальної варти за торгівлю алкогольними та слабоалкогольними виробами в заборонений час.
Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міськради.
Муніципали влаштували рейд нічним містом, щоб перевірити чи дотримуються підприємці рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» в період з 22:00 до 08:00.
Першою «попалася» продавець «Міні-маркету» на проспекті Волі. Вона без зайвих питань продала слабоалкогольний напій, за що була покарана адміністративним протоколом за ч. 2 ст. 156 КУпАП.
Не сильно переймались забороною продажу алкогольний та слабоалкогольних виробів й у магазинах «Продуктовий», що на вулиці Василя Мойсея та «Нивка» на проспекті Соборності, тому без проблем відпустили інспекторам горілку. На продавців даних торгівельних закладів муніципали також склали адмінпротоколи за ч. 2 ст. 156 КУпАП.
Тепер «тріо» порушникам доведеться відвідати засідання адміністративних комісій за місцем проживання, адже муніципали передадуть складені протоколи на їх розгляд. Тоді для продавців і буде визначено міру покарання.
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Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міськради.
Муніципали влаштували рейд нічним містом, щоб перевірити чи дотримуються підприємці рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» в період з 22:00 до 08:00.
Першою «попалася» продавець «Міні-маркету» на проспекті Волі. Вона без зайвих питань продала слабоалкогольний напій, за що була покарана адміністративним протоколом за ч. 2 ст. 156 КУпАП.
Не сильно переймались забороною продажу алкогольний та слабоалкогольних виробів й у магазинах «Продуктовий», що на вулиці Василя Мойсея та «Нивка» на проспекті Соборності, тому без проблем відпустили інспекторам горілку. На продавців даних торгівельних закладів муніципали також склали адмінпротоколи за ч. 2 ст. 156 КУпАП.
Тепер «тріо» порушникам доведеться відвідати засідання адміністративних комісій за місцем проживання, адже муніципали передадуть складені протоколи на їх розгляд. Тоді для продавців і буде визначено міру покарання.
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Коментарі 1
На волі постоянно продають. Закрити треба
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