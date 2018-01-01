вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Три луцькі крамниці «погоріли» на нічній торгівлі спиртним

Три луцькі крамниці «погоріли» на нічній торгівлі спиртним
Три торговельні заклади Луцька покарали інспектори муніципальної варти за торгівлю алкогольними та слабоалкогольними виробами в заборонений час.

Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міськради.

Муніципали влаштували рейд нічним містом, щоб перевірити чи дотримуються підприємці рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» в період з 22:00 до 08:00.

Першою «попалася» продавець «Міні-маркету» на проспекті Волі. Вона без зайвих питань продала слабоалкогольний напій, за що була покарана адміністративним протоколом за ч. 2 ст. 156 КУпАП.

Не сильно переймались забороною продажу алкогольний та слабоалкогольних виробів й у магазинах «Продуктовий», що на вулиці Василя Мойсея та «Нивка» на проспекті Соборності, тому без проблем відпустили інспекторам горілку. На продавців даних торгівельних закладів муніципали також склали адмінпротоколи за ч. 2 ст. 156 КУпАП.

Тепер «тріо» порушникам доведеться відвідати засідання адміністративних комісій за місцем проживання, адже муніципали передадуть складені протоколи на їх розгляд. Тоді для продавців і буде визначено міру покарання.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: муніципали, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
На волі постоянно продають. Закрити треба
Відповісти
Вибір редактора
Хто і для чого «вбиває» рекламний бізнес у Луцьку
Нас знищують: луцькі підприємці благають відмінити скандальне рекламне рішення
«УКРОП» та податкова влаштували шалений тиск на мене, - луцький депутат
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сніг на луцькому стадіоні прибирали фани і тренери
Сьогодні, 00:18
22 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Три луцькі крамниці «погоріли» на нічній торгівлі спиртним
21 березень, 23:18
Волинський рятувальник «засвітив» у декларації зарплату у 13 мільйонів
21 березень, 23:04
На ветмедицину знову просять гроші з обласного бюджету
21 березень, 22:26
Схожі новини
Мешканці приватного сектору все частіше загиджують Луцьк, - муніципали Мешканці приватного сектору все частіше загиджують Луцьк, - муніципали
14 березень, 08:06
Муніципали сказали, де в Луцьку найчастіше продають сурогат Муніципали сказали, де в Луцьку найчастіше продають сурогат
13 березень, 18:15
Муніципали назвали нові «точки», де продають сурогат Муніципали назвали нові «точки», де продають сурогат
08 березень, 05:55
Муніципали хочуть траву замість картоплі Муніципали хочуть траву замість картоплі
06 березень, 21:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі дітлахи передали поезію на полотні
Сьогодні, 00:36
 0
Сніг на луцькому стадіоні прибирали фани і тренери
Сьогодні, 00:18
 0
22 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Три луцькі крамниці «погоріли» на нічній торгівлі спиртним
21 березень, 23:18
 0
Волинський рятувальник «засвітив» у декларації зарплату у 13 мільйонів
21 березень, 23:04
 0
Медіа
відео
1/8