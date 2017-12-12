На Волині – критична ситуація із автомобілями «швидкої»
Сьогодні, 08:00
На Волині половина автомобілів «швидкої» потребують заміни.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Медики обласного Центру екстреної медичної допомоги кажуть, що задовільна ситуація тільки в Луцьку.
А от у районах лікарі виїжджають на виклики на стареньких УАЗах, які доводиться ремонтувати кілька разів на місяць.
Подробиці – у відеосюжеті.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Медики обласного Центру екстреної медичної допомоги кажуть, що задовільна ситуація тільки в Луцьку.
А от у районах лікарі виїжджають на виклики на стареньких УАЗах, які доводиться ремонтувати кілька разів на місяць.
Подробиці – у відеосюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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