На Волині – критична ситуація із автомобілями «швидкої»





Про це повідомляє



Медики обласного Центру екстреної медичної допомоги кажуть, що задовільна ситуація тільки в Луцьку.



А от у районах лікарі виїжджають на виклики на стареньких УАЗах, які доводиться ремонтувати кілька разів на місяць.



Подробиці – у відеосюжеті.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині половина автомобілів «швидкої» потребують заміни.Про це повідомляє ВРД НСТУ Медики обласного Центру екстреної медичної допомоги кажуть, що задовільна ситуація тільки в Луцьку.А от у районах лікарі виїжджають на виклики на стареньких УАЗах, які доводиться ремонтувати кілька разів на місяць.Подробиці – у відеосюжеті.

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