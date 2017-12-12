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На Волині – критична ситуація із автомобілями «швидкої»

На Волині – критична ситуація із автомобілями «швидкої»
На Волині половина автомобілів «швидкої» потребують заміни.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Медики обласного Центру екстреної медичної допомоги кажуть, що задовільна ситуація тільки в Луцьку.

А от у районах лікарі виїжджають на виклики на стареньких УАЗах, які доводиться ремонтувати кілька разів на місяць.

Подробиці – у відеосюжеті.



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Теги: швидка
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