Під загрозою підтоплення – десятки сіл і окремі мікрорайони Луцька





Про це повідомляє



Минулотижневе тимчасове потепління принесло весняну повінь. Зараз це спостерігається у верхів’ї річки Стир – щодоби рівень води у ній зростає до 4 сантиметрів.



У разі високих рівнів води у зону підтоплення потрапляє понад два десятки населених пунктів на Волині й окремі мікрорайони Луцька.



Як не допустити великої води та узгодити режим роботи Хрінницького водосховища вирішували під час зустрічі представники Волинської і Рівненської областей.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад два десятки населених пунктів на території Волинської області можуть опинитися у воді.Про це повідомляє ВРД НСТУ Минулотижневе тимчасове потепління принесло весняну повінь. Зараз це спостерігається у верхів’ї річки Стир – щодоби рівень води у ній зростає до 4 сантиметрів.У разі високих рівнів води у зону підтоплення потрапляє понад два десятки населених пунктів на Волині й окремі мікрорайони Луцька.Як не допустити великої води та узгодити режим роботи Хрінницького водосховища вирішували під час зустрічі представники Волинської і Рівненської областей.

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