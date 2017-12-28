Під загрозою підтоплення – десятки сіл і окремі мікрорайони Луцька
Сьогодні, 05:23
Понад два десятки населених пунктів на території Волинської області можуть опинитися у воді.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Минулотижневе тимчасове потепління принесло весняну повінь. Зараз це спостерігається у верхів’ї річки Стир – щодоби рівень води у ній зростає до 4 сантиметрів.
У разі високих рівнів води у зону підтоплення потрапляє понад два десятки населених пунктів на Волині й окремі мікрорайони Луцька.
Як не допустити великої води та узгодити режим роботи Хрінницького водосховища вирішували під час зустрічі представники Волинської і Рівненської областей.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Минулотижневе тимчасове потепління принесло весняну повінь. Зараз це спостерігається у верхів’ї річки Стир – щодоби рівень води у ній зростає до 4 сантиметрів.
У разі високих рівнів води у зону підтоплення потрапляє понад два десятки населених пунктів на Волині й окремі мікрорайони Луцька.
Як не допустити великої води та узгодити режим роботи Хрінницького водосховища вирішували під час зустрічі представники Волинської і Рівненської областей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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