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Під загрозою підтоплення – десятки сіл і окремі мікрорайони Луцька

Під загрозою підтоплення – десятки сіл і окремі мікрорайони Луцька
Понад два десятки населених пунктів на території Волинської області можуть опинитися у воді.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Минулотижневе тимчасове потепління принесло весняну повінь. Зараз це спостерігається у верхів’ї річки Стир – щодоби рівень води у ній зростає до 4 сантиметрів.

У разі високих рівнів води у зону підтоплення потрапляє понад два десятки населених пунктів на Волині й окремі мікрорайони Луцька.

Як не допустити великої води та узгодити режим роботи Хрінницького водосховища вирішували під час зустрічі представники Волинської і Рівненської областей.



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Теги: підтоплення, проблема
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