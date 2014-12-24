Книги відомого волинянина презентують на форумі в Одесі
Сьогодні, 08:30
Волинські письменники просять обласну раду допомогти гідно відзначити 90-річчя від дня народження відомого письменника Євгена Сверстюка.
Про це повідомили у прес-службі облради.
Цьогоріч виповнюється 90 років від дня народження відомого українського письменника, філософа, вільнодумця, політв’язня радянського режиму, лауреата Шевченківської премії Євгена Сверстюка. Він народився у селі Сільце Локачинського району і є Почесним громадянином Волині.
До Волинської обласної ради звернулися голова Національної спілки письменників України на Волині Ольга Ляснюк та директор видавництва «Терен» Андрій Криштальський щодо гідного відзначення ювілею великого волинянина.
Звернення розглянула постійна комісія з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму.
«Ми просимо обласну раду з метою популяризації життя та творчості Євгена Сверсюка виступити ініціатором програми відзначення ювілею видатного волинянина. Незабаром вийде дві його книги на Волині, а творчість Євгена Сверстюка є неоціненною», - зазначив Криштальський.
Він пропонує провести ювілейний вечір пам'яті відомого письменника та презентувати його книги на книжковому форумі і в Одесі.
«У Львові про Євгена Сверстюка добре знають, а от в регіоні, де надто мало української книги потрібно популяризувати його творчість. Просимо сприяння влади у виділенні коштів на поїздку волинської делегації для участі у Форумі», - зауважив Андрій Криштальський.
Постійна комісія підтримала звернення письменників. Попередньо управління культури ОДА проінформувало облраду про те, що готується низка заходів для вшанування пам'яті Євгена Сверстюка, до яких готові долучитися обласний науково-методичний центр культури спільно з державною обласною універсальною науковою бібліотекою імені Олени Пчілки.
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Про це повідомили у прес-службі облради.
Цьогоріч виповнюється 90 років від дня народження відомого українського письменника, філософа, вільнодумця, політв’язня радянського режиму, лауреата Шевченківської премії Євгена Сверстюка. Він народився у селі Сільце Локачинського району і є Почесним громадянином Волині.
До Волинської обласної ради звернулися голова Національної спілки письменників України на Волині Ольга Ляснюк та директор видавництва «Терен» Андрій Криштальський щодо гідного відзначення ювілею великого волинянина.
Звернення розглянула постійна комісія з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму.
«Ми просимо обласну раду з метою популяризації життя та творчості Євгена Сверсюка виступити ініціатором програми відзначення ювілею видатного волинянина. Незабаром вийде дві його книги на Волині, а творчість Євгена Сверстюка є неоціненною», - зазначив Криштальський.
Він пропонує провести ювілейний вечір пам'яті відомого письменника та презентувати його книги на книжковому форумі і в Одесі.
«У Львові про Євгена Сверстюка добре знають, а от в регіоні, де надто мало української книги потрібно популяризувати його творчість. Просимо сприяння влади у виділенні коштів на поїздку волинської делегації для участі у Форумі», - зауважив Андрій Криштальський.
Постійна комісія підтримала звернення письменників. Попередньо управління культури ОДА проінформувало облраду про те, що готується низка заходів для вшанування пам'яті Євгена Сверстюка, до яких готові долучитися обласний науково-методичний центр культури спільно з державною обласною універсальною науковою бібліотекою імені Олени Пчілки.
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