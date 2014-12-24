Книги відомого волинянина презентують на форумі в Одесі

Волинські письменники просять обласну раду допомогти гідно відзначити 90-річчя від дня народження відомого письменникаПро це повідомили у прес-службі облради.Цьогоріч виповнюється 90 років від дня народження відомого українського письменника, філософа, вільнодумця, політв’язня радянського режиму, лауреата Шевченківської премії Євгена Сверстюка. Він народився у селі Сільце Локачинського району і є Почесним громадянином Волині.До Волинської обласної ради звернулися голова Національної спілки письменників України на Волиніта директор видавництва «Терен»щодо гідного відзначення ювілею великого волинянина.Звернення розглянула постійна комісія з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму.«Ми просимо обласну раду з метою популяризації життя та творчості Євгена Сверсюка виступити ініціатором програми відзначення ювілею видатного волинянина. Незабаром вийде дві його книги на Волині, а творчість Євгена Сверстюка є неоціненною», - зазначив Криштальський.Він пропонує провести ювілейний вечір пам'яті відомого письменника та презентувати його книги на книжковому форумі і в Одесі.«У Львові про Євгена Сверстюка добре знають, а от в регіоні, де надто мало української книги потрібно популяризувати його творчість. Просимо сприяння влади у виділенні коштів на поїздку волинської делегації для участі у Форумі», - зауважив Андрій Криштальський.Постійна комісія підтримала звернення письменників. Попередньо управління культури ОДА проінформувало облраду про те, що готується низка заходів для вшанування пам'яті Євгена Сверстюка, до яких готові долучитися обласний науково-методичний центр культури спільно з державною обласною універсальною науковою бібліотекою імені Олени Пчілки.