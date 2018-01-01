Без води, тепла і газу: як виживає 6-річна дитина в Луцьку

Родина з 6-річним хлопчиком мешкає в хатинці, де немає елементарних побутових умов – світла, тепла, газу.Про це йдеться у повідомленні на сторінці «Самооборони Волині» у Facebook.Група швидкого реагування «Самооборони Волині» під час несення служби з охорони громадського порядку виявила неблагополучну сім’ю у Луцьку, яка потребує допомоги.Про це повідомила активістка «Самооборони», яка закликає допомогти родині, зокрема 6-річному хлопчику, його мамі, яка потребує реабілітації та її молодшому брату.Сім’я мешкає у хатинці без газу, тепла і води.«Є одна неблагополучна родина, в якій є хлопчик 6 років. Бідосік заляканий, не посміхається ніколи, замурзаний і не доглянутий, має кучу комплексів, а йому восени до школи. Живе з не дуже хорошою мамою і з її молодшим братом в старій хатинці без газу, тепла і води. Харчується погано. Взялись своїм екіпажем допомогти і приглянути за родиною. Маму переконуватимемо виправити свою поведінку та пройти реабілітацію, а дітям допомагатимемо іграшками, їжею, одягом. Навідуємось раз-два на тиждень», — розповідає Світлана.Вона звертаєтся до всіх небайдужих пожертвувати прості речі для життя, адже діти не мають навіть елементарного.«Хочу «клянчити» у вас друзі допомогу, хто що може від одягу до постільної білизни, рушники, ковдри, подушки. Може є непотрібні килими або доріжки. Бо — жах, в яких умовах ті діти. «Потрусіть», будь ласка, полички в своїх шафках , впевнена там щось знайдеться, чим ви вже не користуєтесь, а ваші дітки виросли з деякого одягу. Буду дуже вдячна! Давайте всі дружно допоможемо», — закликає самооборонівка.«Якщо ви готові допомогти, телефонуйте Світлані: +380 (66) 300 31 16», - йдеться у повідомленні.