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Волинян попереджають про «слизькі плями» на ковельській трасі

Волинян попереджають про «слизькі плями» на ковельській трасі
Дорога Київ – Ковель – Ягодин на деяких відрізках вкрита «слизькими плямами».

Бути обережними на шляху закликає у Facebook лучанка Ольга Дорошенко.

«Хто їде на Ягодин – будьте уважні й обережні. За Ковелем слизькі плями, чим ближче до кордону – тим жах жахливіший», – йдеться в її дописі.

Нагадаємо, синоптики обіцяють поліпшення погодних умов на Волині вже з наступного тижня. «З наступного понеділка на Волинь прийде весняна погода. Буде не жарко, але суттєво тепліше», – розповіла провідний синоптик сектору метеопрогнозу Волинського обласного центру з гідрометереології Світлана Дриганюк.

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Теги: негода, дорога, ожеледиця
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