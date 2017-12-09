Волинян попереджають про «слизькі плями» на ковельській трасі
Сьогодні, 08:46
Дорога Київ – Ковель – Ягодин на деяких відрізках вкрита «слизькими плямами».
Бути обережними на шляху закликає у Facebook лучанка Ольга Дорошенко.
«Хто їде на Ягодин – будьте уважні й обережні. За Ковелем слизькі плями, чим ближче до кордону – тим жах жахливіший», – йдеться в її дописі.
Нагадаємо, синоптики обіцяють поліпшення погодних умов на Волині вже з наступного тижня. «З наступного понеділка на Волинь прийде весняна погода. Буде не жарко, але суттєво тепліше», – розповіла провідний синоптик сектору метеопрогнозу Волинського обласного центру з гідрометереології Світлана Дриганюк.
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Бути обережними на шляху закликає у Facebook лучанка Ольга Дорошенко.
«Хто їде на Ягодин – будьте уважні й обережні. За Ковелем слизькі плями, чим ближче до кордону – тим жах жахливіший», – йдеться в її дописі.
Нагадаємо, синоптики обіцяють поліпшення погодних умов на Волині вже з наступного тижня. «З наступного понеділка на Волинь прийде весняна погода. Буде не жарко, але суттєво тепліше», – розповіла провідний синоптик сектору метеопрогнозу Волинського обласного центру з гідрометереології Світлана Дриганюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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