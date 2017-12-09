Волинян попереджають про «слизькі плями» на ковельській трасі





Бути обережними на шляху закликає у Facebook лучанка Ольга Дорошенко.



«Хто їде на Ягодин – будьте уважні й обережні. За Ковелем слизькі плями, чим ближче до кордону – тим жах жахливіший», – йдеться в її дописі.



Нагадаємо, синоптики Світлана Дриганюк.

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