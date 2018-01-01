Курс валют у Луцьку на 22 березня





Євро при купівлі становить - 31,982, при продажу - 32,623.



Курс російського рубля: купівля - 0,406, продаж - 0,468.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,360, продаж - 7,883.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26,156, а продаж - 26,512.Євро при купівлі становить - 31,982, при продажу - 32,623.Курс російського рубля: купівля - 0,406, продаж - 0,468.Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,360, продаж - 7,883.

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