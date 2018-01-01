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Курс валют у Луцьку на 22 березня

Курс валют у Луцьку на 22 березня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26,156, а продаж - 26,512.

Євро при купівлі становить - 31,982, при продажу - 32,623.

Курс російського рубля: купівля - 0,406, продаж - 0,468.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,360, продаж - 7,883.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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