Опублікували відео аварії за участю безпілотника Uber





Відео зняте на реєстратор та опубліковано в Twitter поліції Темпе, – пишуть



У відео показано ракурси зовні і зсередини машини незадовго до зіткнення. Судячи з запису, водій машини Рафаела Васкез відволіклася від дороги незадовго до зіткнення.



Також на ролику видно, як жінка з велосипедом переходить дорогу в недозволеному місці.



Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ — Tempe Police (@TempePolice) 21 марта 2018 г.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція Темпе, штат Арізона (США) опублікувала відео, на якому зафіксовано смертельну ДТП за участю безпілотного автомобіля Uber.Відео зняте на реєстратор та опубліковано в Twitter поліції Темпе, – пишуть Факти ICTV У відео показано ракурси зовні і зсередини машини незадовго до зіткнення. Судячи з запису, водій машини Рафаела Васкез відволіклася від дороги незадовго до зіткнення.Також на ролику видно, як жінка з велосипедом переходить дорогу в недозволеному місці.

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