Опублікували відео аварії за участю безпілотника Uber
Сьогодні, 09:25
Поліція Темпе, штат Арізона (США) опублікувала відео, на якому зафіксовано смертельну ДТП за участю безпілотного автомобіля Uber.
Відео зняте на реєстратор та опубліковано в Twitter поліції Темпе, – пишуть Факти ICTV.
У відео показано ракурси зовні і зсередини машини незадовго до зіткнення. Судячи з запису, водій машини Рафаела Васкез відволіклася від дороги незадовго до зіткнення.
Також на ролику видно, як жінка з велосипедом переходить дорогу в недозволеному місці.
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Відео зняте на реєстратор та опубліковано в Twitter поліції Темпе, – пишуть Факти ICTV.
У відео показано ракурси зовні і зсередини машини незадовго до зіткнення. Судячи з запису, водій машини Рафаела Васкез відволіклася від дороги незадовго до зіткнення.
Також на ролику видно, як жінка з велосипедом переходить дорогу в недозволеному місці.
Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating— Tempe Police (@TempePolice) 21 марта 2018 г.
the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ
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