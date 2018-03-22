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Опублікували відео аварії за участю безпілотника Uber

Опублікували відео аварії за участю безпілотника Uber
Поліція Темпе, штат Арізона (США) опублікувала відео, на якому зафіксовано смертельну ДТП за участю безпілотного автомобіля Uber.

Відео зняте на реєстратор та опубліковано в Twitter поліції Темпе, – пишуть Факти ICTV.

У відео показано ракурси зовні і зсередини машини незадовго до зіткнення. Судячи з запису, водій машини Рафаела Васкез відволіклася від дороги незадовго до зіткнення.

Також на ролику видно, як жінка з велосипедом переходить дорогу в недозволеному місці.



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Теги: ДТП, аварія, НП
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