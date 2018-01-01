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Волинські прикордонники виявили контрабандні сигарети в колесі автівки

Волинські прикордонники виявили контрабандні сигарети в колесі автівки
Волинські прикордонники виявили автомобілі з контрабандними сигаретами. Товар водії ховали під чохлами сидіння, у паливному баку та робочу автомобільному колесі.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

У пунктах пропуску «Устилуг» та «Рава-Руська» під час здійснення заходів контролю прикордонники виявили три сховки з контрабандними тютюновими виробами. У мікроавтобусах «Fiat», «Mercedes» та у легковому автомобілі «BMW» були сховані понад 700 пачок сигарет вартістю 16 тисяч гривень. Товар знаходився під чохлом сидіння, у салоні та паливному баку транспортних засобів.

Крім того, подібні ситуації зафіксовані в пунктах пропуску «Ягодин» та «Смільниця». Військовослужбовці Луцького та Мостиського загонів у салоні «Toyota» та у робочому колесі «Ford» знайшли 150 та 70 пачок сигарет відповідно на загальну суму понад 5 тисяч гривень.

Усі знайдені контрабандні сигарети вилучено встановленим порядком та передано працівникам фіскальної служби для прийняття подальшого правового рішення.


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Теги: контрабанда, кордон, прикордонники, сигарети
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