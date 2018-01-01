Волинські прикордонники виявили контрабандні сигарети в колесі автівки





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У пунктах пропуску «Устилуг» та «Рава-Руська» під час здійснення заходів контролю прикордонники виявили три сховки з контрабандними тютюновими виробами. У мікроавтобусах «Fiat», «Mercedes» та у легковому автомобілі «BMW» були сховані понад 700 пачок сигарет вартістю 16 тисяч гривень. Товар знаходився під чохлом сидіння, у салоні та паливному баку транспортних засобів.



Крім того, подібні ситуації зафіксовані в пунктах пропуску «Ягодин» та «Смільниця». Військовослужбовці Луцького та Мостиського загонів у салоні «Toyota» та у робочому колесі «Ford» знайшли 150 та 70 пачок сигарет відповідно на загальну суму понад 5 тисяч гривень.



Усі знайдені контрабандні сигарети вилучено встановленим порядком та передано працівникам фіскальної служби для прийняття подальшого правового рішення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські прикордонники виявили автомобілі з контрабандними сигаретами. Товар водії ховали під чохлами сидіння, у паливному баку та робочу автомобільному колесі.Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.У пунктах пропуску «Устилуг» та «Рава-Руська» під час здійснення заходів контролю прикордонники виявили три сховки з контрабандними тютюновими виробами. У мікроавтобусах «Fiat», «Mercedes» та у легковому автомобілі «BMW» були сховані понад 700 пачок сигарет вартістю 16 тисяч гривень. Товар знаходився під чохлом сидіння, у салоні та паливному баку транспортних засобів.Крім того, подібні ситуації зафіксовані в пунктах пропуску «Ягодин» та «Смільниця». Військовослужбовці Луцького та Мостиського загонів у салоні «Toyota» та у робочому колесі «Ford» знайшли 150 та 70 пачок сигарет відповідно на загальну суму понад 5 тисяч гривень.Усі знайдені контрабандні сигарети вилучено встановленим порядком та передано працівникам фіскальної служби для прийняття подальшого правового рішення.

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