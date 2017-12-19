Лучанка торгувала сурогатом у власній квартирі. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:48
Мешканка будинку на проспекті Перемоги,25 продавала сурогат.
Про це повідомляють у Департаменті муніципальної варти Луцькради.
Так, жінку вистежували декілька днів, зокрема спостерігали за постійними клієнтами «підприємиці». Лучанка реалізовувала алкоголь лише «своїм», проте зловили її на продажі сурогату таки вдалося.
Інший випадок закупівлі сурогату муніципали виявили на вулиці Писаревського, 26.
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Про це повідомляють у Департаменті муніципальної варти Луцькради.
Так, жінку вистежували декілька днів, зокрема спостерігали за постійними клієнтами «підприємиці». Лучанка реалізовувала алкоголь лише «своїм», проте зловили її на продажі сурогату таки вдалося.
Інший випадок закупівлі сурогату муніципали виявили на вулиці Писаревського, 26.
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