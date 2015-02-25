Регламентний комітет дозволив арешт Савченко

Надії Савченко.



Згідно з одноголосним рішенням депутатів, парламенту рекомендовано підтримати всі три подання від ГПУ. Вони передані спікеру Верховної Ради, - пише



Нагадаємо, Савченко інкримінують взаємодію із ватажками бойовиків, змову із Володимиром Рубаном, який уже під арештом, та підготовку теракту у Верховній Раді. Його метою, за версією Генпрокуратури, було фізичне знищення керівництва держави та захоплення влади.



Савченко визнала, що причетна до вивезення зброї з окупованих територій та розмов про організацію терактів. Але назвала це власною спецоперацією.





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