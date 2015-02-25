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Регламентний комітет дозволив арешт Савченко

Регламентний комітет дозволив арешт Савченко
Регламентний комітет Верховної Ради розглянув питання щодо винесення на голосування зняття недоторканності, дозволу на арешт та притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Надії Савченко.

Згідно з одноголосним рішенням депутатів, парламенту рекомендовано підтримати всі три подання від ГПУ. Вони передані спікеру Верховної Ради, - пише ТСН.

Нагадаємо, Савченко інкримінують взаємодію із ватажками бойовиків, змову із Володимиром Рубаном, який уже під арештом, та підготовку теракту у Верховній Раді. Його метою, за версією Генпрокуратури, було фізичне знищення керівництва держави та захоплення влади.

Савченко визнала, що причетна до вивезення зброї з окупованих територій та розмов про організацію терактів. Але назвала це власною спецоперацією. 


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Теги: Савченко, арешт
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