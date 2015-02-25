Регламентний комітет дозволив арешт Савченко
Сьогодні, 10:18
Регламентний комітет Верховної Ради розглянув питання щодо винесення на голосування зняття недоторканності, дозволу на арешт та притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Надії Савченко.
Згідно з одноголосним рішенням депутатів, парламенту рекомендовано підтримати всі три подання від ГПУ. Вони передані спікеру Верховної Ради, - пише ТСН.
Нагадаємо, Савченко інкримінують взаємодію із ватажками бойовиків, змову із Володимиром Рубаном, який уже під арештом, та підготовку теракту у Верховній Раді. Його метою, за версією Генпрокуратури, було фізичне знищення керівництва держави та захоплення влади.
Савченко визнала, що причетна до вивезення зброї з окупованих територій та розмов про організацію терактів. Але назвала це власною спецоперацією.
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Згідно з одноголосним рішенням депутатів, парламенту рекомендовано підтримати всі три подання від ГПУ. Вони передані спікеру Верховної Ради, - пише ТСН.
Нагадаємо, Савченко інкримінують взаємодію із ватажками бойовиків, змову із Володимиром Рубаном, який уже під арештом, та підготовку теракту у Верховній Раді. Його метою, за версією Генпрокуратури, було фізичне знищення керівництва держави та захоплення влади.
Савченко визнала, що причетна до вивезення зброї з окупованих територій та розмов про організацію терактів. Але назвала це власною спецоперацією.
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Коментарі 1
Брєд.
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