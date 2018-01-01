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В Україні хочуть заборонити низку засобів гігієни

В Україні хочуть заборонити низку засобів гігієни
Вже з 1 січня 2019 року в Україні можуть заборонити продаж миючих засобів з високим вмістом фосфатів, а також шампуні та інші засоби гігієни, які містять аніонні ПАР.

Зміни в законопроект були внесені до Верховної Ради 15 березня. Документом передбачена заборона на поставку, виробництво і продаж в Україні, миючих засобів з часткою фосфатів понад 5%, а також тих, що містять хлор або хлорорганічні сполуки, – пише Обозреватель із посиланням на UBR.

З 2021 року фосфатів у пральних порошках має залишитися менше 0,2%, а аніонних ПАР – максимум 3% від маси миючого засобу. Останніх багато в шампунях і гелях для душу, якими завалені полиці супермаркетів.

При цьому експерти-екологи впевнені, що проблем з контролем вмісту фосфатів в Україні немає.

«Обмеження вмісту сульфатів у пральних порошках прописано в Технічному регламенті мийних засобів. У ньому ж можна встановити будь-які інші заходи щодо допустимого вмісту тих чи інших речовин. Крім того, вже сьогодні, за моїми оцінками, близько 70% порошків в Україні – безфосфатні», – розповіла президент Всеукраїнської громадської організації «Жива планета» Світлана Берзіна.

За її словами, наявність фосфатів в порошку ніяк не відбивається на його миючих якостях і навіть ціні. Оскільки виконує функції пом'якшення води. Тому побоюватися подорожчання пральних порошків через перехід на безфосфатні засоби не потрібно.

Що ж стосується заборони аніонних ПАР, нині вони є одним з основних «діючих речовин» сучасних шампунів, гелів для душу та багатьох інших миючих засобів.

За оцінками експертів, зміст таких речовин у «побутових» миючих засобах може досягати 10-15%. Причому заниження концентрації різко позначається на ефективності шампунів. В Україні пропонують обмежити їхнє застосування на рівні не більше 3% від маси миючого засобу.

Також автор законопроекту пропонує передбачити і низку стимулюючих заходів. Щоб виробники і споживачі самі переходили на безпечну гігієну.

Проект передбачає можливість впровадження програм пільгового кредитування та оподаткування для розробників «передових миючих технологій, які відповідають європейським стандартам».

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Теги: споживач
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