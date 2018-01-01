В Україні хочуть заборонити низку засобів гігієни





Зміни в законопроект були внесені до Верховної Ради 15 березня. Документом передбачена заборона на поставку, виробництво і продаж в Україні, миючих засобів з часткою фосфатів понад 5%, а також тих, що містять хлор або хлорорганічні сполуки, – пише



З 2021 року фосфатів у пральних порошках має залишитися менше 0,2%, а аніонних ПАР – максимум 3% від маси миючого засобу. Останніх багато в шампунях і гелях для душу, якими завалені полиці супермаркетів.



При цьому експерти-екологи впевнені, що проблем з контролем вмісту фосфатів в Україні немає.



«Обмеження вмісту сульфатів у пральних порошках прописано в Технічному регламенті мийних засобів. У ньому ж можна встановити будь-які інші заходи щодо допустимого вмісту тих чи інших речовин. Крім того, вже сьогодні, за моїми оцінками, близько 70% порошків в Україні – безфосфатні», – розповіла президент Всеукраїнської громадської організації «Жива планета» Світлана Берзіна.



За її словами, наявність фосфатів в порошку ніяк не відбивається на його миючих якостях і навіть ціні. Оскільки виконує функції пом'якшення води. Тому побоюватися подорожчання пральних порошків через перехід на безфосфатні засоби не потрібно.



Що ж стосується заборони аніонних ПАР, нині вони є одним з основних «діючих речовин» сучасних шампунів, гелів для душу та багатьох інших миючих засобів.



За оцінками експертів, зміст таких речовин у «побутових» миючих засобах може досягати 10-15%. Причому заниження концентрації різко позначається на ефективності шампунів. В Україні пропонують обмежити їхнє застосування на рівні не більше 3% від маси миючого засобу.



Також автор законопроекту пропонує передбачити і низку стимулюючих заходів. Щоб виробники і споживачі самі переходили на безпечну гігієну.



Проект передбачає можливість впровадження програм пільгового кредитування та оподаткування для розробників «передових миючих технологій, які відповідають європейським стандартам».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже з 1 січня 2019 року в Україні можуть заборонити продаж миючих засобів з високим вмістом фосфатів, а також шампуні та інші засоби гігієни, які містять аніонні ПАР.Зміни в законопроект були внесені до Верховної Ради 15 березня. Документом передбачена заборона на поставку, виробництво і продаж в Україні, миючих засобів з часткою фосфатів понад 5%, а також тих, що містять хлор або хлорорганічні сполуки, – пише Обозреватель із посиланням на UBR.З 2021 року фосфатів у пральних порошках має залишитися менше 0,2%, а аніонних ПАР – максимум 3% від маси миючого засобу. Останніх багато в шампунях і гелях для душу, якими завалені полиці супермаркетів.При цьому експерти-екологи впевнені, що проблем з контролем вмісту фосфатів в Україні немає.«Обмеження вмісту сульфатів у пральних порошках прописано в Технічному регламенті мийних засобів. У ньому ж можна встановити будь-які інші заходи щодо допустимого вмісту тих чи інших речовин. Крім того, вже сьогодні, за моїми оцінками, близько 70% порошків в Україні – безфосфатні», – розповіла президент Всеукраїнської громадської організації «Жива планета»За її словами, наявність фосфатів в порошку ніяк не відбивається на його миючих якостях і навіть ціні. Оскільки виконує функції пом'якшення води. Тому побоюватися подорожчання пральних порошків через перехід на безфосфатні засоби не потрібно.Що ж стосується заборони аніонних ПАР, нині вони є одним з основних «діючих речовин» сучасних шампунів, гелів для душу та багатьох інших миючих засобів.За оцінками експертів, зміст таких речовин у «побутових» миючих засобах може досягати 10-15%. Причому заниження концентрації різко позначається на ефективності шампунів. В Україні пропонують обмежити їхнє застосування на рівні не більше 3% від маси миючого засобу.Також автор законопроекту пропонує передбачити і низку стимулюючих заходів. Щоб виробники і споживачі самі переходили на безпечну гігієну.Проект передбачає можливість впровадження програм пільгового кредитування та оподаткування для розробників «передових миючих технологій, які відповідають європейським стандартам».

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