На Волині у пожежі загинув пенсіонер
Сьогодні, 10:45
У селі Нові Червища Камінь-Каширського районі горів житловий будинок.
Інцидент трапився вчора, 21 березня, о 17:20 годині, - пише Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
На місце події прибули рятувальники, які о 17:40 ліквідували загоряння. На місці пожежі виявлено тіло власника, 1927 р.н.
Причина займання встановлюється.
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Інцидент трапився вчора, 21 березня, о 17:20 годині, - пише Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
На місце події прибули рятувальники, які о 17:40 ліквідували загоряння. На місці пожежі виявлено тіло власника, 1927 р.н.
Причина займання встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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