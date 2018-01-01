На Волині у пожежі загинув пенсіонер





Інцидент трапився вчора, 21 березня, о 17:20 годині, - пише Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.



На місце події прибули рятувальники, які о 17:40 ліквідували загоряння. На місці пожежі виявлено тіло власника, 1927 р.н.



Причина займання встановлюється.





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