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У Луцьку хлопець обморозив ноги, бо гуляв у кросівках

У Луцьку хлопець обморозив ноги, бо гуляв у кросівках
У Луцьку міську клінічну лікарню потрапили двоє людей з обмороженнями. Один чоловік напився і довго сидів на морозі, інший – гуляв у кросівках.

Про це розповів заступник головного лікаря Андрій Смольянінов, – пише Волинь24.

З його слів, наразі в опіковому центрі перебувають четверо пацієнтів. Двом потрібна пластика після обмороження, яке вони отримали минулого року. Ще двоє поступили цими днями.

Зокрема, у середу, 21 березня, до лікарні потрапив чоловік з поверхневим обмороженням стоп. Він гуляв вулицями у кросівках. Ще один чоловік середнього віку обморозив собі кінцівки, бо напився спиртного і довго був на морозі.

Медик також розповів, що у суботу, 17 березня, у травмупнкті була велика кількість пацієнтів. За добу з різними травмами за допомогою звернулось 48 людей, з них лише 10 сказали, що підсковзнулись на вулиці).

У решту днів до лікарні зверталось по 30-35 людей з травмами, що в межах норми.

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Теги: обмороження
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