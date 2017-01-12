У Луцьку хлопець обморозив ноги, бо гуляв у кросівках





Про це розповів заступник головного лікаря Андрій Смольянінов, – пише



З його слів, наразі в опіковому центрі перебувають четверо пацієнтів. Двом потрібна пластика після обмороження, яке вони отримали минулого року. Ще двоє поступили цими днями.



Зокрема, у середу, 21 березня, до лікарні потрапив чоловік з поверхневим обмороженням стоп. Він гуляв вулицями у кросівках. Ще один чоловік середнього віку обморозив собі кінцівки, бо напився спиртного і довго був на морозі.



Медик також розповів, що у суботу, 17 березня, у травмупнкті була велика кількість пацієнтів. За добу з різними травмами за допомогою звернулось 48 людей, з них лише 10 сказали, що підсковзнулись на вулиці).



У решту днів до лікарні зверталось по 30-35 людей з травмами, що в межах норми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку міську клінічну лікарню потрапили двоє людей з обмороженнями. Один чоловік напився і довго сидів на морозі, інший – гуляв у кросівках.Про це розповів заступник головного лікаря Андрій Смольянінов, – пише Волинь24 З його слів, наразі в опіковому центрі перебувають четверо пацієнтів. Двом потрібна пластика після обмороження, яке вони отримали минулого року. Ще двоє поступили цими днями.Зокрема, у середу, 21 березня, до лікарні потрапив чоловік з поверхневим обмороженням стоп. Він гуляв вулицями у кросівках. Ще один чоловік середнього віку обморозив собі кінцівки, бо напився спиртного і довго був на морозі.Медик також розповів, що у суботу, 17 березня, у травмупнкті була велика кількість пацієнтів. За добу з різними травмами за допомогою звернулось 48 людей, з них лише 10 сказали, що підсковзнулись на вулиці).У решту днів до лікарні зверталось по 30-35 людей з травмами, що в межах норми.

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