Правоохоронці викрили банду, яка здійснювала вандалізм на Волині
Сьогодні, 11:13
У Чернігові СБУ викрила банду, яка на замовлення російських спецслужб здійснювало злочини вандалізму.
Правоохоронці встановили, що учасники угруповання причетні до здійснення низки актів вандалізму щодо об’єктів польської та єврейської культурно-релігійної спадщини на території Сумської та Волинської областей, - інформує прес-служба СБ України.
Правоохоронці встановили, що в ніч з 25 на 26 грудня 2017 року в селі Мельники Шацького району на Волині зловмисники обмалювали та розбили хрести братської могили польських прикордонників, які загинули у вересні 1939 року в боях з червоною армією.
В ніч з 29 на 30 грудня 2017 року вандали нанесли антисемітський напис на будівлі іудейської громади «Єврейський дім» у Сумах.
Під час обшуків у помешканнях фігурантів справи правоохоронці вилучили вісім тротилових шашок, п’ять гранат РГД-5, холодну зброю, антиукраїнську символіку та інші матеріали, які підтверджують їх протиправну діяльність.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.
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Правоохоронці встановили, що учасники угруповання причетні до здійснення низки актів вандалізму щодо об’єктів польської та єврейської культурно-релігійної спадщини на території Сумської та Волинської областей, - інформує прес-служба СБ України.
Правоохоронці встановили, що в ніч з 25 на 26 грудня 2017 року в селі Мельники Шацького району на Волині зловмисники обмалювали та розбили хрести братської могили польських прикордонників, які загинули у вересні 1939 року в боях з червоною армією.
В ніч з 29 на 30 грудня 2017 року вандали нанесли антисемітський напис на будівлі іудейської громади «Єврейський дім» у Сумах.
Під час обшуків у помешканнях фігурантів справи правоохоронці вилучили вісім тротилових шашок, п’ять гранат РГД-5, холодну зброю, антиукраїнську символіку та інші матеріали, які підтверджують їх протиправну діяльність.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.
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