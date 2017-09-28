Правоохоронці викрили банду, яка здійснювала вандалізм на Волині





Правоохоронці встановили, що учасники угруповання причетні до здійснення низки актів вандалізму щодо об’єктів польської та єврейської культурно-релігійної спадщини на території Сумської та Волинської областей, - інформує



Правоохоронці встановили, що в ніч з 25 на 26 грудня 2017 року в селі Мельники Шацького району на Волині зловмисники обмалювали та розбили хрести братської могили польських прикордонників, які загинули у вересні 1939 року в боях з червоною армією.



В ніч з 29 на 30 грудня 2017 року вандали нанесли антисемітський напис на будівлі іудейської громади «Єврейський дім» у Сумах.



Під час обшуків у помешканнях фігурантів справи правоохоронці вилучили вісім тротилових шашок, п’ять гранат РГД-5, холодну зброю, антиукраїнську символіку та інші матеріали, які підтверджують їх протиправну діяльність.



У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.





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