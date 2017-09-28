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Правоохоронці викрили банду, яка здійснювала вандалізм на Волині

Правоохоронці викрили банду, яка здійснювала вандалізм на Волині
У Чернігові СБУ викрила банду, яка на замовлення російських спецслужб здійснювало злочини вандалізму.

Правоохоронці встановили, що учасники угруповання причетні до здійснення низки актів вандалізму щодо об’єктів польської та єврейської культурно-релігійної спадщини на території Сумської та Волинської областей, - інформує прес-служба СБ України.

Правоохоронці встановили, що в ніч з 25 на 26 грудня 2017 року в селі Мельники Шацького району на Волині зловмисники обмалювали та розбили хрести братської могили польських прикордонників, які загинули у вересні 1939 року в боях з червоною армією.

В ніч з 29 на 30 грудня 2017 року вандали нанесли антисемітський напис на будівлі іудейської громади «Єврейський дім» у Сумах.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів справи правоохоронці вилучили вісім тротилових шашок, п’ять гранат РГД-5, холодну зброю, антиукраїнську символіку та інші матеріали, які підтверджують їх протиправну діяльність.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Правоохоронці викрили банду, яка здійснювала вандалізм на Волині
Правоохоронці викрили банду, яка здійснювала вандалізм на Волині
Правоохоронці викрили банду, яка здійснювала вандалізм на Волині
Правоохоронці викрили банду, яка здійснювала вандалізм на Волині

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Теги: вандалізм, Волинь, банда
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