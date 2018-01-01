У Луцьку вшанували пам’ять загиблого в АТО працівника СБУ
Сьогодні, 11:34
Співробітники Служби безпеки України вшанували у Луцьку пам'ять трагічно загиблого три роки тому в районі проведення антитерористичної операції капітана СБУ Віктора Мандзика.
Про це повідомляє прес-служба СБУ у Волинській області.
Віктор розпочав свою службу в органах української спецслужби у 2009 році. Став найкращим стрілком спецпідрозділу СБУ «Альфа» у Волинській області, членом збірної команди регіонального управління з рукопашного бою. Через серйозну травму Віктор перейшов на службу в оперативний підрозділ.
З січня 2015 року Віктор Мандзик перебував у службовому відрядженні у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій області, особисто брав участь у затриманні озброєного терориста.
Виконуючи свій професійний та громадянський обов'язок, капітан СБУ загинув 21 березня 2015 року у місті Волноваха. Указом Президента України № 174/205 від 25 березня 2015 року за вагомий особистий внесок у зміцнення національної безпеки, високий професіоналізм, зразкове виконання службового обов'язку Віктор Мандзик нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
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Про це повідомляє прес-служба СБУ у Волинській області.
Віктор розпочав свою службу в органах української спецслужби у 2009 році. Став найкращим стрілком спецпідрозділу СБУ «Альфа» у Волинській області, членом збірної команди регіонального управління з рукопашного бою. Через серйозну травму Віктор перейшов на службу в оперативний підрозділ.
З січня 2015 року Віктор Мандзик перебував у службовому відрядженні у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій області, особисто брав участь у затриманні озброєного терориста.
Виконуючи свій професійний та громадянський обов'язок, капітан СБУ загинув 21 березня 2015 року у місті Волноваха. Указом Президента України № 174/205 від 25 березня 2015 року за вагомий особистий внесок у зміцнення національної безпеки, високий професіоналізм, зразкове виконання службового обов'язку Віктор Мандзик нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
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