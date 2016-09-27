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На Волині з переходом на «літній час» змінюється розклад приміських потягів

На Волині з переходом на «літній час» змінюється розклад приміських потягів
У зв’язку з переходом на «літній час» на Львівській залізниці відбудуться зміни у розкладі руху поїздів. Зокрема, зміни торкнуться тих потягів, які курсують по Волині.

Про це йдеться на сайті Львівської залізниці.

Крім того, зі запровадженням в Україні «літнього часу», починаючи з 03:00 25 березня 2018 року, відбудуться зміни в розкладі руху низки приміських поїздів у всіх регіонах Львівської магістралі.

Поїзд №6305 Ковель–Iзов: відправлення з Ковеля 17:03, Фасти 17:09-17:10, Люблінець-Волин. 17:19-17:20, Ружин 17:27-17:28, Турiйськ 17:36-17:38, Обеніжи 17:45-17:46, Туропін 17:52-17:53, Овадно 18:03-18:04, Володимир-Волин. 18:18-18:40, пост 8 км 18:49-18:50, пл. П`ятидні 19:00-19:01, Устилуг 19:08-19:11, пл. 27 км 19:20-19:21, прибуття в Iзов 19:29.

Поїзд №6306 Червоноград–Ковель: відправлення з Червонограда 16:46, Сокаль 16:58-17:02, Трудолюбівка 17:12-17:13, Ульвовек 17:21-17:22, Ромош 17:32-17:33, Iваничi 17:41-17:43, Яневичі 17:53-17:54, Бубнів 18:02-18:03, Володимир-Волин. 18:18-18:23, Овадно 18:38-18:39, Туропін 18:50-18:51, Обеніжи 18:58-18:59, Турiйськ 19:06-19:07, Ружин 19:16-19:17, Люблінець-Волин. 19:25-19:26, Фасти 19:35-19:36, прибуття у Ковель 19:45.

Детальніше про зміни руху потягів дивіться тут:

http://railway.lviv.ua/info/press-center/news/article/2018/march/1549/

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Теги: потяг, зміни
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