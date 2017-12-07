вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На «Ягодині» волинські митники вилучили комбайн у підприємця

На «Ягодині» волинські митники вилучили комбайн у підприємця
Запорізький підприємець хотів зекономити тисячі на митних платежах, але втратить мільйони.

Так, на «Ягодині» водій-перевізник товару подав до митного оформлення імпорту документи про зернозбиральний комбайн John Deere в комплекті з жаткою, - інформує прес-служба Волинської митниці ДФС.

Згідно з пред’явленими інвойсами вага сільськогосподарської техніки мала б становити 15,8 тонн, а її вартість - 18 150 Євро. Проте результати зважування на динамічних вагах показали майже 21 тонну, що стало причиною сумнівів у достовірності поданих до митного оформлення документів.

Відтак, Волинська митниця ДФС звернулася із запитом до компанії-продавця щодо копій документів, на підставі яких цей товар було відправлено з території ЄС. Отримана відповідь засвідчила, що дійсна ціна угоди щодо комбайна з жаткою становила 72 000 Євро, що за курсом Національного банку України станом на дату розмитнення складало 2,36 мільйона гривень.

Таким чином, за переміщення через митний кордон України товару з приховуванням від митного контролю шляхом подання неправдивих відомостей, керівник підприємства – імпортера постане перед судом. Порушником, який хотів через обман зекономити тисячі на митних платежах, виявився мешканець Запорізької області.

Відповідно до ч.1 ст. 483 Митного кодексу України його дії тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товару - предмета правопорушення з його конфіскацією.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: митниця, кордон, Ягодин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого «вбиває» рекламний бізнес у Луцьку
Нас знищують: луцькі підприємці благають відмінити скандальне рекламне рішення
«УКРОП» та податкова влаштували шалений тиск на мене, - луцький депутат
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пиво і горілка: у Луцьку магазини зловили на нічному продажі алкоголю. ФОТО
Сьогодні, 12:06
Поблизу луцької школи маршрутка збила дитину. ФОТО
Сьогодні, 12:03
На «Ягодині» волинські митники вилучили комбайн у підприємця
Сьогодні, 11:58
На Волині з переходом на «літній час» змінюється розклад приміських потягів
Сьогодні, 11:39
На Волині судили фальшивомонетників із Дніпропетровщини
Сьогодні, 11:37
Схожі новини
На «Ягодині» волинські митники вилучили незаконну готівку На «Ягодині» волинські митники вилучили незаконну готівку
29 січень, 13:12
Пояснили, чому утворились великі черги вантажівок на «Ягодині» Пояснили, чому утворились великі черги вантажівок на «Ягодині»
07 грудень, 2017, 11:05
На Волинській митниці думають, що робити з чергами вантажівок На Волинській митниці думають, що робити з чергами вантажівок
23 листопад, 2017, 21:02
Повідомили, як запобігти черг на «Ягодині» Повідомили, як запобігти черг на «Ягодині»
20 листопад, 2017, 17:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Раді внесли зміни до скандального «похоронного» закону
Сьогодні, 12:32
 0
У ковельчанки при обшуку знайшли наркотики. ФОТО
Сьогодні, 12:31
 0
Авто збило п’яного волинянина, який ішов по дорозі
Сьогодні, 12:16
 0
У Луцьку буде Школа екскурсоводів
Сьогодні, 12:14
 0
Пиво і горілка: у Луцьку магазини зловили на нічному продажі алкоголю. ФОТО
Сьогодні, 12:06
 0
Медіа
відео
1/8