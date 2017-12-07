На «Ягодині» волинські митники вилучили комбайн у підприємця

Запорізький підприємець хотів зекономити тисячі на митних платежах, але втратить мільйони.Так, на «Ягодині» водій-перевізник товару подав до митного оформлення імпорту документи про зернозбиральний комбайн John Deere в комплекті з жаткою, - інформує прес-служба Волинської митниці ДФС.Згідно з пред’явленими інвойсами вага сільськогосподарської техніки мала б становити 15,8 тонн, а її вартість - 18 150 Євро. Проте результати зважування на динамічних вагах показали майже 21 тонну, що стало причиною сумнівів у достовірності поданих до митного оформлення документів.Відтак, Волинська митниця ДФС звернулася із запитом до компанії-продавця щодо копій документів, на підставі яких цей товар було відправлено з території ЄС. Отримана відповідь засвідчила, що дійсна ціна угоди щодо комбайна з жаткою становила 72 000 Євро, що за курсом Національного банку України станом на дату розмитнення складало 2,36 мільйона гривень.Таким чином, за переміщення через митний кордон України товару з приховуванням від митного контролю шляхом подання неправдивих відомостей, керівник підприємства – імпортера постане перед судом. Порушником, який хотів через обман зекономити тисячі на митних платежах, виявився мешканець Запорізької області.Відповідно до ч.1 ст. 483 Митного кодексу України його дії тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товару - предмета правопорушення з його конфіскацією.