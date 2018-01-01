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Пиво і горілка: у Луцьку магазини зловили на нічному продажі алкоголю. ФОТО

Пиво і горілка: у Луцьку магазини зловили на нічному продажі алкоголю. ФОТО
У Луцьку вночі торгували алкоголем в магазинах на Київському майдані та вулиці Сагайдачного.

Про це повідомляють у Департаменті муніципальної варти Луцькради.

Продавець магазину «Продукти», що на вулиці Сагайдачного, 1а, реалізувала пиво, а в торгівельному павільйоні «Гастроном» на Київському майдані вночі продавали горілку.

На продавців обох закладів склали адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 156 КУпАП, які передадуть на розгляд адміністративних комісій органів місцевого самоврядування за місцем проживання порушників для визначення міри покарання.


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Теги: алкоголь, муніципали
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