Пиво і горілка: у Луцьку магазини зловили на нічному продажі алкоголю. ФОТО
Сьогодні, 12:06
У Луцьку вночі торгували алкоголем в магазинах на Київському майдані та вулиці Сагайдачного.
Про це повідомляють у Департаменті муніципальної варти Луцькради.
Продавець магазину «Продукти», що на вулиці Сагайдачного, 1а, реалізувала пиво, а в торгівельному павільйоні «Гастроном» на Київському майдані вночі продавали горілку.
На продавців обох закладів склали адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 156 КУпАП, які передадуть на розгляд адміністративних комісій органів місцевого самоврядування за місцем проживання порушників для визначення міри покарання.
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Про це повідомляють у Департаменті муніципальної варти Луцькради.
Продавець магазину «Продукти», що на вулиці Сагайдачного, 1а, реалізувала пиво, а в торгівельному павільйоні «Гастроном» на Київському майдані вночі продавали горілку.
На продавців обох закладів склали адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 156 КУпАП, які передадуть на розгляд адміністративних комісій органів місцевого самоврядування за місцем проживання порушників для визначення міри покарання.
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