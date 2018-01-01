Пиво і горілка: у Луцьку магазини зловили на нічному продажі алкоголю. ФОТО





Про це повідомляють у Департаменті муніципальної варти Луцькради.



Продавець магазину «Продукти», що на вулиці Сагайдачного, 1а, реалізувала пиво, а в торгівельному павільйоні «Гастроном» на Київському майдані вночі продавали горілку.



На продавців обох закладів склали адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 156 КУпАП, які передадуть на розгляд адміністративних комісій органів місцевого самоврядування за місцем проживання порушників для визначення міри покарання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вночі торгували алкоголем в магазинах на Київському майдані та вулиці Сагайдачного.Про це повідомляють у Департаменті муніципальної варти Луцькради.Продавець магазину «Продукти», що на вулиці Сагайдачного, 1а, реалізувала пиво, а в торгівельному павільйоні «Гастроном» на Київському майдані вночі продавали горілку.На продавців обох закладів склали адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 156 КУпАП, які передадуть на розгляд адміністративних комісій органів місцевого самоврядування за місцем проживання порушників для визначення міри покарання.

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