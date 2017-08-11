Волинського суддю покарають, бо не повідомив, що купив нерухомість

На Волині суддю викрили у правопорушенні, пов’язаному з корупцією.Про це інформує прес-служба прокуратури області.Зазначається, що служитель Феміди, всупереч вимог ст. 52 Закону України "Про запобігання корупції", несвоєчасно повідомив про суттєві зміни в майновому стані, а саме – про придбання об’єкта нерухомості на суму понад 1 мільйонів гривень, що в 50 та більше разів перевищує прожитковий мінімум доходів громадян для працездатних осіб.Стосовно судді складено протокол про порушення ним вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення), який скерований до суду.