Волинського суддю покарають, бо не повідомив, що купив нерухомість
Сьогодні, 17:23
На Волині суддю викрили у правопорушенні, пов’язаному з корупцією.
Про це інформує прес-служба прокуратури області.
Зазначається, що служитель Феміди, всупереч вимог ст. 52 Закону України "Про запобігання корупції", несвоєчасно повідомив про суттєві зміни в майновому стані, а саме – про придбання об’єкта нерухомості на суму понад 1 мільйонів гривень, що в 50 та більше разів перевищує прожитковий мінімум доходів громадян для працездатних осіб.
Стосовно судді складено протокол про порушення ним вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення), який скерований до суду.
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Про це інформує прес-служба прокуратури області.
Зазначається, що служитель Феміди, всупереч вимог ст. 52 Закону України "Про запобігання корупції", несвоєчасно повідомив про суттєві зміни в майновому стані, а саме – про придбання об’єкта нерухомості на суму понад 1 мільйонів гривень, що в 50 та більше разів перевищує прожитковий мінімум доходів громадян для працездатних осіб.
Стосовно судді складено протокол про порушення ним вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення), який скерований до суду.
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