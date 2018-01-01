Авто збило п’яного волинянина, який ішов по дорозі
Сьогодні, 12:16
Нетверезого чоловіка, який ішов по проїжджій частині, збило авто на автодорозі сполученням Устилуг – Луцьк – Рівне.
Автопригода трапилася 21 березня поблизу села Мовчанів Локачинського району, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
За кермом Opel Vectra перебував 20-річний житель цього ж району. Постраждалий, 46-річнтй житель Володимира-Волинського, внаслідок автопригоди отримав тілесні ушкодження. Його доставили у лікарню.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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Автопригода трапилася 21 березня поблизу села Мовчанів Локачинського району, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
За кермом Opel Vectra перебував 20-річний житель цього ж району. Постраждалий, 46-річнтй житель Володимира-Волинського, внаслідок автопригоди отримав тілесні ушкодження. Його доставили у лікарню.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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