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Авто збило п’яного волинянина, який ішов по дорозі

Авто збило п’яного волинянина, який ішов по дорозі
Нетверезого чоловіка, який ішов по проїжджій частині, збило авто на автодорозі сполученням Устилуг – Луцьк – Рівне.

Автопригода трапилася 21 березня поблизу села Мовчанів Локачинського району, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.

За кермом Opel Vectra перебував 20-річний житель цього ж району. Постраждалий, 46-річнтй житель Володимира-Волинського, внаслідок автопригоди отримав тілесні ушкодження. Його доставили у лікарню.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Теги: ДТП, аварія, НП
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