Авто збило п’яного волинянина, який ішов по дорозі





Автопригода трапилася 21 березня поблизу села Мовчанів Локачинського району, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.



За кермом Opel Vectra перебував 20-річний житель цього ж району. Постраждалий, 46-річнтй житель Володимира-Волинського, внаслідок автопригоди отримав тілесні ушкодження. Його доставили у лікарню.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нетверезого чоловіка, який ішов по проїжджій частині, збило авто на автодорозі сполученням Устилуг – Луцьк – Рівне.Автопригода трапилася 21 березня поблизу села Мовчанів Локачинського району, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.За кермом Opel Vectra перебував 20-річний житель цього ж району. Постраждалий, 46-річнтй житель Володимира-Волинського, внаслідок автопригоди отримав тілесні ушкодження. Його доставили у лікарню.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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