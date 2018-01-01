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У Раді внесли зміни до скандального «похоронного» закону

У Раді внесли зміни до скандального «похоронного» закону
Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо уточнення деяких положень", яким пропонувалося частково скасувати прийняті у жовтні минулого року скандальні поправки до КПК.

За відповідне рішення народні депутати віддали 256 голосів, - передає УНН.

Законом внесено зміни до статей 132, 184, 234 КПК, якими виключено положення про те, що подання клопотання щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення обшуку чи обрання запобіжних заходів, призначення експертизи здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді і подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Згідно з прикінцевими та перехідними положеннями, "клопотання слідчих, прокурорів про застосування забезпечення заходів кримінального провадження або проведення обшуків, які подані до відповідних судів до набрання чинності цим законом, розглядаються в порядку, що діяв до набрання чинності цим законом".

Закон прийнято з урахуванням пропозицій комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Додамо, включили до порядку денного цей законопроект з другої спроби 245 голосами нардепів.

Нагадаємо, зміни до КПК України в частині заходів забезпечення кримінального провадження, строків досудового розслідування, здійснення експертиз та іншого набули чинності 15 березня 2018 року.

Автор скандальних поправок до КПК, нардеп Андрій Лозовий запевнив, що вони ніяк не вплинуть на терміни поховання.

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Теги: закон, правки Лозового
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