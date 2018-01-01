У ковельчанки при обшуку знайшли наркотики. ФОТО





Інцидент трапився вчора, 21 березня, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.



Так, у волинянки виявили 20 грам висушеної речовини рослинного походження, схожої на марихуану та 20 грам зерен коноплі. Знахідку правоохоронці вилучили та направили у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при МВС.



За фактом незаконного зберігання наркотичних речовин слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Порушниці загрожує покарання, зокрема, у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Триває слідство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Кругель Ковельського району правоохоронці під час обшуку в місцевої мешканки виявили наркотики.Інцидент трапився вчора, 21 березня, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.Так, у волинянки виявили 20 грам висушеної речовини рослинного походження, схожої на марихуану та 20 грам зерен коноплі. Знахідку правоохоронці вилучили та направили у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при МВС.За фактом незаконного зберігання наркотичних речовин слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Порушниці загрожує покарання, зокрема, у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Триває слідство.

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