У ковельчанки при обшуку знайшли наркотики. ФОТО
Сьогодні, 12:31
У селі Кругель Ковельського району правоохоронці під час обшуку в місцевої мешканки виявили наркотики.
Інцидент трапився вчора, 21 березня, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Так, у волинянки виявили 20 грам висушеної речовини рослинного походження, схожої на марихуану та 20 грам зерен коноплі. Знахідку правоохоронці вилучили та направили у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при МВС.
За фактом незаконного зберігання наркотичних речовин слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Порушниці загрожує покарання, зокрема, у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Триває слідство.
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Інцидент трапився вчора, 21 березня, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Так, у волинянки виявили 20 грам висушеної речовини рослинного походження, схожої на марихуану та 20 грам зерен коноплі. Знахідку правоохоронці вилучили та направили у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при МВС.
За фактом незаконного зберігання наркотичних речовин слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Порушниці загрожує покарання, зокрема, у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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